Биржа труда принимает онлайн

По информации на 17 апреля, в Ленинградской области в
качестве ищущих работу зарегистрированы 9,4 тысяч человек, из них 4 тысячи уже
получили официальный статус безработных.
Рост обращений в службу занятости фиксируется с 6
апреля. За последние три недели более 3,6 тысяч граждан дистанционно
зарегистрировались в службе занятости населения для поиска подходящей работы,
из них только за последние пять дней – 1,9 тысяч человек.
Безработным гражданам назначается пособие в размере от
1500 до 12130 рублей. Дополнительно тем, кто уволен после 30 марта,
выплачивается региональная денежная поддержка в размере 5000 рублей на период
повышенной готовности.
В течение апреля Биржа труда Ленинградской области
трудоустроила 185 человек, за последнюю неделю 36. Граждане трудоустраиваются
по рабочим профессиям, по специальностям служащих и инженерно-технических
работников. По-прежнему самыми востребованными остаются сферы ЖКХ и медицины.
Сегодня Биржа труда Ленинградской области работает в онлайн-режиме. Граждане, которые хотят встать на учет на Бирже труда, могут оформить свой статус безработного дистанционно – на интерактивном портале областной Биржи труда или портале «Работа в России».