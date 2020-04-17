Биржа труда принимает онлайн

По информации на 17 апреля, в Ленинградской области в качестве ищущих работу зарегистрированы 9,4 тысяч человек, из них 4 тысячи уже получили официальный статус безработных.

Рост обращений в службу занятости фиксируется с 6 апреля. За последние три недели более 3,6 тысяч граждан дистанционно зарегистрировались в службе занятости населения для поиска подходящей работы, из них только за последние пять дней – 1,9 тысяч человек.

Безработным гражданам назначается пособие в размере от 1500 до 12130 рублей. Дополнительно тем, кто уволен после 30 марта, выплачивается региональная денежная поддержка в размере 5000 рублей на период повышенной готовности.

В течение апреля Биржа труда Ленинградской области трудоустроила 185 человек, за последнюю неделю 36. Граждане трудоустраиваются по рабочим профессиям, по специальностям служащих и инженерно-технических работников. По-прежнему самыми востребованными остаются сферы ЖКХ и медицины.

Сегодня Биржа труда Ленинградской области работает в онлайн-режиме. Граждане, которые хотят встать на учет на Бирже труда, могут оформить свой статус безработного дистанционно – на интерактивном портале областной Биржи труда или портале «Работа в России».