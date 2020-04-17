Ответственность за нарушения усиливается

Штрафы за «фейки»

Так, Федеральным законом статья 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» – дополнена новой частью 2, согласно которой действия, связанные с нарушением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (которые могут выражаться, в частности, в нарушении действующих санитарных правил, невыполнении гигиенических мероприятий и др.), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации; при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина, влекут административную ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 15 до 40 тысяч рублей; на должностных лиц или индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

При этом, если указанные деяния повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, в соответствии с ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 150 до 300 тысяч рублей; для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию; для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 500 тысяч до 1 млн рублей или приостановление деятельности.

Одновременно Федеральным законом введена административная ответственность юридических лиц за распространение в средствах массовой информации и сети «Интернет» под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий (новая часть 10.1 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации»). Ответственность за совершение данных деяний установлена в виде штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 до 3 млн рублей с возможностью конфискации предмета правонарушения.

Если размещенная недостоверная информация привела к смерти человека, причинению вреда здоровью человека или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или общественной безопасности, прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, юридическое лицо несет административную ответственность в виде штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей с возможностью конфискации предмета правонарушения.

За повторное совершение вышеуказанных административных правонарушений грозит наказание в виде штрафа на граждан в размере от 300 до 400 тысяч рублей; на должностных лиц – от 600 до 900 тысяч рублей; на юридических лиц – от 5 до 10 млн рублей.

Штрафы за спекуляцию

Увеличена ответственность за реализацию либо отпуск лекарственных препаратов с нарушением предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам. Для этого статья 14.42 («Нарушение законодательства об обращении лекарственных средств») КоАП РФ дополнена новой частью 4 соответствующего содержания. Ответственность за совершение данного правонарушения установлена в виде штрафа на должностных лиц в размере от 250 до 500 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарственных препаратов за весь период, в течение которого совершалось правонарушение; на юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки.

Кроме того, КоАП РФ дополнен новой статьей 20.6.1: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или в зоне чрезвычайной ситуации установлена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Если эти действия повлекли причинение вреда здоровью человека или имуществу, либо правонарушение совершено повторно, предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 15 до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей; на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Уголовная ответственность за дезинформацию

Существенные изменения внесены также в УК РФ. Так, введена в действие статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», устанавливающая ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 700 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, УК РФ дополнен новой статьей 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия», устанавливающей ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, что наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до 3 лет.

Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, максимальное наказание составит до 5 лет лишения свободы.

Уголовная ответственность за антисанитарию

Также в новой редакции изложена статья 236 УК РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Уголовная ответственность устанавливается за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Ответственность за данное преступление существенно усиливается: предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года до 3 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 млн рублей, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительными работами на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Новой частью 3 статьи 236 УК РФ устанавливается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Совершение указанного преступления наказывается принудительными работами на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Подготовила Екатерина Дзюба