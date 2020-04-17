Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля

Возможность для получения листка нетрудоспособности
для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на
дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с
распространением новой коронавирусной инфекцией.
«Принято решение о временном порядке дистанционного
оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на
период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе
данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального
страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные
сведения или документы», - заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон
Котяков.
Электронные больничные оплачиваются за счет средств
Фонда социального страхования РФ напрямую работнику за весь период в течение 7
календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не
отвлекать средства работодателя даже на короткое время.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи
с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности
оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при
этом ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.
Ленинградское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ напоминает работодателям о необходимости передачи реестра
сведений для назначения и выплаты указанного пособия.
Памятка для работников и работодателей по ссылке: http://r47fss.ru/index.php/component/content/article/95-deyatelnost-fonda/1297-bolnichnyj-dlya-rabotayushchikh-grazhdan-starshe-66