Работающим гражданам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля

Возможность для получения листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.

«Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», - заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Электронные больничные оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования РФ напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается среднемесячным заработком 69961,65 рублей.

Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования РФ напоминает работодателям о необходимости передачи реестра сведений для назначения и выплаты указанного пособия.

Памятка для работников и работодателей по ссылке: http://r47fss.ru/index.php/component/content/article/95-deyatelnost-fonda/1297-bolnichnyj-dlya-rabotayushchikh-grazhdan-starshe-66