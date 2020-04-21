21 апреля: Гатчинский район обошло стороной

Всего по состоянию на 21 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 496 человек, заболевших коронавирусом, 33 из их числа поправились, смертельных исходов нет.

По информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:

- Всеволожск

- Мурино Всеволожский район

- Кудрово Всеволожский район

- Новое Девяткино Всеволожский район

- Щеглово Всеволожский район

- Сертолово Всеволожский район

- пос. им. Морозова Всеволожский район

- Гарболово Всеволожский район

- Лесное Всеволожский район

- пгт им. Свердлова Всеволожский район

- Капитолово Всеволожский район

- Ириновка Всеволожский район

- Выборг

- Первомайское Выборгский район

- Рощино Выборгский район

- Каменогорск Выборгский район

- Малое Карлино Ломоносовский район

- Приозерск

- Запорожское Приозерский район

- Пикалево

(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику относится к полномочиям ФМБА).

В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом по-прежнему составляет 32 человека: в Гатчине – 10 человек, п. Сиверский – 3 человека, с. Рождествено, д. Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д. Монделево, п. Дивенский, д. Батово.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 5 642 человека и на 21 апреля достигло 52 763 человек. Выздоровело 3 873 человека, в том числе за последние сутки 427 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 51 пациента, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 456 летальных исходов. Больше всего умерших в Москве — 233 человека, на втором месте Подмосковье — 49. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 11 человек.