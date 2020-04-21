21 апреля: Гатчинский район обошло стороной

Всего
по состоянию на 21 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 496 человек,
заболевших коронавирусом, 33 из их числа поправились, смертельных исходов нет.
По
информации областного Роспотребнадзора подтвержденные случаи заболевания
коронавирусом за минувшие сутки выявлены в следующих населенных пунктах:
- Всеволожск
- Мурино Всеволожский район
- Кудрово Всеволожский район
- Новое Девяткино Всеволожский район
- Щеглово Всеволожский район
- Сертолово Всеволожский район
- пос. им. Морозова Всеволожский район
- Гарболово Всеволожский район
- Лесное Всеволожский район
- пгт им. Свердлова Всеволожский район
- Капитолово Всеволожский район
- Ириновка Всеволожский район
- Выборг
- Первомайское Выборгский район
- Рощино Выборгский район
- Каменогорск Выборгский район
- Малое Карлино Ломоносовский район
- Приозерск
- Запорожское Приозерский район
- Пикалево
(в городе Сосновый Бор референтной лабораторией
Роспотребнадзора по Ленобласти подтверждено два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Однако включение их в официальную статистику
относится к полномочиям ФМБА).
В Гатчинском районе, таким образом, число заболевших коронавирусом по-прежнему составляет 32 человека: в Гатчине – 10 человек, п. Сиверский – 3 человека, с. Рождествено, д. Большево – по два человека, по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, д. Монделево, п. Дивенский, д. Батово.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 5 642 человека и на 21 апреля достигло 52 763 человек.
Выздоровело 3 873 человека, в том числе за последние сутки 427 человек.
За
минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 51 пациента, а всего с
начала пандемии в стране зафиксировано 456 летальных исходов. Больше всего
умерших в Москве — 233 человека, на втором месте Подмосковье — 49. В Санкт-Петербурге
от коронавируса скончались 11 человек.