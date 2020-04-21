Дублер «Сортавалы» ушёл в ремонт

Государственным
контрактом, заключенным ГКУ «Ленавтодор» и подрядной организацией, планируется
обновление покрытия отрезка дороги, проходящей через поселки Скотное, Осельки и
деревню Нижние Осельки. Предусмотрены укладка двух слоев нового асфальтобетона,
укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение износостойкой разметки.
В прошлом году дорожники
провели выборочный ремонт участка этой дороги, проходящий через поселок Бугры.
Ранее асфальт был полностью обновлен на отрезке с 63 по 66 километр около
поселка Запорожское.
Региональная дорога
Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является одной из наиболее длинных в
Ленинградской области – ее протяженность составляет почти 140 км. Ежедневно по
дороге проходит до трех тысяч единиц транспорта. Она является дублирующей
магистралью для федеральной трассы А-121 «Сортавала».
В рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области
предусмотрен ремонт восьми участков региональных магистралей. Во Всеволожском
районе это Дорогп жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе и
подъезд к деревне Хиттолово. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги
Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Тосненском — Кемполово — Выра — Тосно —
Шапки, в Гатчинском — Гатчина — Ополье. В Волосовском районе в ремонт пойдет
участок трассы Жабино — Губаницы — Волосово.