Дублер «Сортавалы» ушёл в ремонт

Государственным контрактом, заключенным ГКУ «Ленавтодор» и подрядной организацией, планируется обновление покрытия отрезка дороги, проходящей через поселки Скотное, Осельки и деревню Нижние Осельки. Предусмотрены укладка двух слоев нового асфальтобетона, укрепление обочин, установка новых знаков и нанесение износостойкой разметки.

В прошлом году дорожники провели выборочный ремонт участка этой дороги, проходящий через поселок Бугры. Ранее асфальт был полностью обновлен на отрезке с 63 по 66 километр около поселка Запорожское.

Региональная дорога Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск является одной из наиболее длинных в Ленинградской области – ее протяженность составляет почти 140 км. Ежедневно по дороге проходит до трех тысяч единиц транспорта. Она является дублирующей магистралью для федеральной трассы А-121 «Сортавала».

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ленинградской области предусмотрен ремонт восьми участков региональных магистралей. Во Всеволожском районе это Дорогп жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовское шоссе и подъезд к деревне Хиттолово. В Выборгском районе продолжится ремонт дороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, в Тосненском — Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, в Гатчинском — Гатчина — Ополье. В Волосовском районе в ремонт пойдет участок трассы Жабино — Губаницы — Волосово.