Охотников и любителей квадроциклов в лесу ждёт наказание

В рейд сотрудники
областных структур вышли совместно с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, с привлечением вертолетов
и аэролодок.
Инспекторами oхотнадзора
составлено пять протоколов по части 1.2 статьи 8.37 КоАП — осуществление
охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков. Протоколы переданы в
суд. Это нарушение влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок
от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты.
Гостехнадзор составил 15
протоколов по статье 9.3 КоАП за нарушение правил и норм эксплуатации
квадроциклов, предполагающих наложение
административного штрафа или лишение права управления транспортными средствами
на срок до шести месяцев.
Сотрудниками
лесничеств с 17 по 19 апреля проведено
399 проверок: выявлено 113 случаев нарушений установленного запрета посещения
лесов.