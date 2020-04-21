Охотников и любителей квадроциклов в лесу ждёт наказание

В рейд сотрудники областных структур вышли совместно с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, с привлечением вертолетов и аэролодок.

Инспекторами oхотнадзора составлено пять протоколов по части 1.2 статьи 8.37 КоАП — осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков. Протоколы переданы в суд. Это нарушение влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Гостехнадзор составил 15 протоколов по статье 9.3 КоАП за нарушение правил и норм эксплуатации квадроциклов, предполагающих наложение административного штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Сотрудниками лесничеств с 17 по 19 апреля проведено 399 проверок: выявлено 113 случаев нарушений установленного запрета посещения лесов.