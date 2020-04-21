Охотников и любителей квадроциклов в лесу ждёт наказание

Охотников и любителей квадроциклов в лесу ждёт наказание

Массовые проверки соблюдения запрета на посещение лесов, введенного в связи с эпидемией коронавируса, провели специалисты областных комитетов по природным ресурсам, охране¸ контролю и регулированию использования объектов животного мира и управления гостехнадзора.

Рубрики : Общество     21 Apr 2020

В рейд сотрудники областных структур вышли совместно с сотрудниками  ГИБДД и Росгвардии, с привлечением вертолетов и аэролодок.

Инспекторами oхотнадзора составлено пять  протоколов  по части 1.2 статьи 8.37 КоАП — осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков. Протоколы переданы в суд. Это нарушение влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты.

Гостехнадзор составил 15 протоколов по статье 9.3 КоАП  за  нарушение правил и норм эксплуатации квадроциклов,  предполагающих наложение административного штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Сотрудниками лесничеств  с 17 по 19 апреля проведено 399 проверок: выявлено 113 случаев нарушений установленного запрета посещения лесов.

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