Родителям школьников помогут психологи

Консультационный центр на базе «Ленинградского областного института образования» выступил с инициативой оказания бесплатной психологической помощи родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении.

В период дистанционного обучения многие семьи сталкиваются с организационными проблемами и отношения между родителями и детьми могут накаляться. Специалисты центра готовы оказать психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям.

Записаться на консультирование можно по ссылкам: https://loiro.ru/rkc/ или http://rkc47.ru/.