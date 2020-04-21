Родителям школьников помогут психологи

Родителям школьников помогут психологи

Родителям ленинградских школьников окажут психологическую поддержку в период дистанционного обучения.

Рубрики : Образование     21 Apr 2020

Консультационный центр на базе «Ленинградского областного института образования» выступил с инициативой оказания бесплатной психологической помощи родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении.

В период дистанционного обучения многие семьи сталкиваются с организационными проблемами и отношения между родителями и детьми могут накаляться. Специалисты центра готовы оказать психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям.

Записаться на консультирование можно по ссылкам: https://loiro.ru/rkc/ или http://rkc47.ru/.

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