Родителям школьников помогут психологи

Консультационный центр на
базе «Ленинградского областного института образования» выступил с инициативой
оказания бесплатной психологической помощи родителям школьников, находящихся на
дистанционном обучении.
В период дистанционного
обучения многие семьи сталкиваются с организационными проблемами и отношения
между родителями и детьми могут накаляться. Специалисты центра готовы оказать
психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям.
Записаться на
консультирование можно по ссылкам: https://loiro.ru/rkc/ или http://rkc47.ru/.