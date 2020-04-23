Гатчинский дворец молодёжи: юбилей в самоизоляции

Гатчинский дворец
молодежи (ГДМ) отметил 20-летие второй раз. В этом году - согласно утвержденным
городской властью документам. Так получилось, что дебаты вокруг создания Дворца
молодежи и сама стройка начались в 1990-е и растянулись во времени. На первый
год работы Дворца молодежи – 1999-й - пришлось много знаменательных событий,
включая церемонию открытия, и этот факт уже не вычеркнуть из истории, а вот
официальный документ о создании учреждения появился через год – в 2000-м году.
Так у ГДМ стало два дня рождения.
Накануне юбилея в своей
группе в социальной сети коллектив ГДМ объявил конкурс молодежного творчества
«Твори свободно», а участие в нем могли принять все желающие, независимо от
возраста. Что тут началось! Посыпались поздравления музыкальные и танцевальные,
видео и комиксы, личные истории, связанные с Дворцом молодежи, признания в
любви, откровения и воспоминания.
В день юбилея в Интернете
зазвучал «Гимн ГДМ» в исполнении активистов Дворца молодежи.
- В это нелегкое время,
когда все сидят по домам и нет возможности увидеться вживую, поговорить, обнять
друг друга, мы особенно сильно скучаем по ГДМ: нашим занятиям, встречам,
мероприятиям и, конечно, по людям. И хотя у нас нет возможности отпраздновать
этот день вместе, мы хотим от всей души поздравить ГДМ с днем рождения! Это
место стало для нас вторым домом, - написала на страничке ГДМ Тая Антышева.
С юбилеем Дворец молодежи
поздравили не только сотрудники и студийцы разных лет, но и давние друзья и
партнеры. От коллектива благодарных педагогов и учеников Гатчинской школы №11
звучали пожелания процветания, интересных событий и еще большего количества
единомышленников и друзей.
«Желаем задора и
оптимизма! Мы – вместе!» – с многократным «ура!» восклицали волонтеры Школы
третьего возраста.
Бурная творческая жизнь
кипит на страничке ГДМ ежедневно, без выходных. Сейчас все коллективы и студии
занимаются дистанционно и через Интернет привлекают к своим занятиям молодежь.
Большой популярностью пользуется «Йога онлайн» от студии физического развития
«Импульс». В конце апреля выйдет новый номер молодежной газеты, он также будет
представлен в социальных сетях.
В рамках проекта «Спасибо
за Победу» студия «САМ PRO» предлагает видео мастер-класса по изготовлению
праздничных знаков из георгиевской ленты в технике канзаши. Все желающие могут
самостоятельно изготовить такие знаки дома. У кого нет георгиевской ленты,
могут потренироваться на любой другой.
- Из-за коронавируса мы
перенесли запланированные большие праздничные торжества на сентябрь, - рассказывает
директор Гатчинского дворца молодежи Виктория Чернова. - Благодарим всех, кто
принял участие в конкурсе творческих поздравлений. Они были такими теплыми,
душевными и оригинальными! Как только позволит ситуация, мы обязательно
встретимся и отметим всех участников конкурса. Дворец молодежи продолжает
активно работать. Вместе с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике Гатчинского района мы ведем волонтерскую работу: дежурим в
штабе и непосредственно выполняем заявки. Уже сейчас мы готовимся к будущим
проектам и праздничным мероприятиям. Мы продумали, как с соблюдением всех
санитарных предписаний провести памятные мероприятия к Дню Победы. Это будет
красиво и торжественно, но минимальным составом и под запись, которая будет транслироваться
в Интернете. Мы уже планируем летние творческие смены. Молодежные трудовые
бригады начнут работать сразу, как только будет разрешено. Если это будет в
июне, значит тот, кто должен был работать сейчас, будет работать в июне плюс к
тем, кто записался на июнь. Работы хватит всем. Уже много лет ГДМ становится
лучшей школой жизни для молодежи и самым интересным и полезным местом в судьбе
многих. Мы рады каждому! Присоединяйтесь!