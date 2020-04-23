Гатчинский дворец молодёжи: юбилей в самоизоляции

Гатчинский дворец молодежи (ГДМ) отметил 20-летие второй раз. В этом году - согласно утвержденным городской властью документам. Так получилось, что дебаты вокруг создания Дворца молодежи и сама стройка начались в 1990-е и растянулись во времени. На первый год работы Дворца молодежи – 1999-й - пришлось много знаменательных событий, включая церемонию открытия, и этот факт уже не вычеркнуть из истории, а вот официальный документ о создании учреждения появился через год – в 2000-м году. Так у ГДМ стало два дня рождения.

Накануне юбилея в своей группе в социальной сети коллектив ГДМ объявил конкурс молодежного творчества «Твори свободно», а участие в нем могли принять все желающие, независимо от возраста. Что тут началось! Посыпались поздравления музыкальные и танцевальные, видео и комиксы, личные истории, связанные с Дворцом молодежи, признания в любви, откровения и воспоминания.

В день юбилея в Интернете зазвучал «Гимн ГДМ» в исполнении активистов Дворца молодежи.

- В это нелегкое время, когда все сидят по домам и нет возможности увидеться вживую, поговорить, обнять друг друга, мы особенно сильно скучаем по ГДМ: нашим занятиям, встречам, мероприятиям и, конечно, по людям. И хотя у нас нет возможности отпраздновать этот день вместе, мы хотим от всей души поздравить ГДМ с днем рождения! Это место стало для нас вторым домом, - написала на страничке ГДМ Тая Антышева.

С юбилеем Дворец молодежи поздравили не только сотрудники и студийцы разных лет, но и давние друзья и партнеры. От коллектива благодарных педагогов и учеников Гатчинской школы №11 звучали пожелания процветания, интересных событий и еще большего количества единомышленников и друзей.

«Желаем задора и оптимизма! Мы – вместе!» – с многократным «ура!» восклицали волонтеры Школы третьего возраста.

Бурная творческая жизнь кипит на страничке ГДМ ежедневно, без выходных. Сейчас все коллективы и студии занимаются дистанционно и через Интернет привлекают к своим занятиям молодежь. Большой популярностью пользуется «Йога онлайн» от студии физического развития «Импульс». В конце апреля выйдет новый номер молодежной газеты, он также будет представлен в социальных сетях.

В рамках проекта «Спасибо за Победу» студия «САМ PRO» предлагает видео мастер-класса по изготовлению праздничных знаков из георгиевской ленты в технике канзаши. Все желающие могут самостоятельно изготовить такие знаки дома. У кого нет георгиевской ленты, могут потренироваться на любой другой.

- Из-за коронавируса мы перенесли запланированные большие праздничные торжества на сентябрь, - рассказывает директор Гатчинского дворца молодежи Виктория Чернова. - Благодарим всех, кто принял участие в конкурсе творческих поздравлений. Они были такими теплыми, душевными и оригинальными! Как только позволит ситуация, мы обязательно встретимся и отметим всех участников конкурса. Дворец молодежи продолжает активно работать. Вместе с комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района мы ведем волонтерскую работу: дежурим в штабе и непосредственно выполняем заявки. Уже сейчас мы готовимся к будущим проектам и праздничным мероприятиям. Мы продумали, как с соблюдением всех санитарных предписаний провести памятные мероприятия к Дню Победы. Это будет красиво и торжественно, но минимальным составом и под запись, которая будет транслироваться в Интернете. Мы уже планируем летние творческие смены. Молодежные трудовые бригады начнут работать сразу, как только будет разрешено. Если это будет в июне, значит тот, кто должен был работать сейчас, будет работать в июне плюс к тем, кто записался на июнь. Работы хватит всем. Уже много лет ГДМ становится лучшей школой жизни для молодежи и самым интересным и полезным местом в судьбе многих. Мы рады каждому! Присоединяйтесь!



