Вырица помнит!

Инициаторами создания эмблемы стала семья Жуковых, дизайн выполнил Георгий Семёнов, обоснование символики - К. Крайний.

Символика эмблемы близка и понятна каждому. Небо — это олицетворение мира, свободы и справедливости. Мирное небо над головой зовет всех нас, живущих на земле, к согласию и устранению вражды. Георгиевская лента - это символ памяти и уважения к ветеранам. Ее цвета — это цвета победы, мужества и героизма.

Журавль с перебитым крылом - символ памяти обо всех, кто погиб, не вернулся из плена, кому война поломала жизнь. В то же время журавли считаются вестниками разлуки. Кто не взгрустнет, услышав печальное курлыканье журавлей осенью, когда эти большие птицы улетают от нас в дальние края? Но совсем по-другому звучит журавлиная перекличка весной: вроде те же трубные звуки, а сколько в них радости и торжества победы! Недаром в христианстве принято считать, что журавлям покровительствует сам святой Георгий Победоносец.

Как сообщают авторы памятной эмблемы, образ журавля был позаимствован у памятника на братском захоронении «Журавль» в деревне Мины. Напомним, благодаря активности автора мемориала и директора народного музея «41-ый стрелковый» Светланы Корешковой, этот уникальный памятник стал визитной карточкой Вырицкого городского поселения в области увековечивания воинской памяти.

Говорят, что в момент открытия памятника «Журавль» в деревне Мины осенью 2004 года, над ним пролетал журавлиный клин. Птицы заполнили все небо своими печальными возгласами, рыданиями, клекотом... Как здесь не вспомнить стихотворение замечательного поэта Расула Гамзатова, по мотивам которого были созданы многие памятники, посвященные павшим воинам?

«Мне кажется порою, что солдаты

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей...»

Мемориалу в деревне Мины посвятила свое стихотворение местная жительница Ангелина Любимова:

«В поселке небольшом

Над Оредежью быстрой,

Где сорок первый корпус

Нашел себе приют,

Там навсегда журавль

Прикован к обелиску,

Он бы и рад взлететь,

Да крылья не дают...»

По сообщению авторского коллектива, памятная эмблема будет использована в автомобильной акции «Вырица Помнит», которая стартует 18 апреля 2020 года. Акция согласована с администрацией Вырицкого городского поселения, поддержана депутатским корпусом и отмечена добрым напутствием Светланы Корешковой. Авторы призывают использовать эмблему в различных патриотических акциях и творческих конкурсах, приуроченных к празднованию Дня Победы.

Авторский коллектив выражает признательность Алексею Бараниченко, который согласовал размещение эмблем-наклеек на автомобилях такси Вырицкого поселения.