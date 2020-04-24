Завод «Буревестник» - в помощь врачам

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посетила завод «Буревестник», который продолжает работу в новых условиях эпидемического режима.

- В экономике Гатчинского района завод «Буревестник» всегда играл и играет одну из ключевых ролей. Очень важно, что в новых непростых условиях старейшее предприятие города продолжает свою работу, не снижая темпы производительности, - отметила Людмила Нещадим.

Директор АО «Завод «Буревестник» Сергей Старостин отметил, что предприятие самостоятельно обеспечивает своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Лабораторией предприятия разработан состав санитайзера для дезинфекции помещений.

Более того, из своей производственной линейки средств индивидуальной защиты на заводе произвели и передали защитные очки для врачей Сиверской больницы, где расположен стационар для больных с коронавирусной инфекцией.

- Несмотря на сложившуюся ситуацию мы продолжаем поступательное развитие предприятия. Мы планируем строительство двух цехов - литейного и гальванического, а также ведем постоянный мониторинг с целью расширения выпуска промышленной продукции гражданского назначения, - сообщил Сергей Старостин.

В настоящее время завод является многопрофильным предприятием, специализирующимся на выпуске судовой арматуры двойного назначения.