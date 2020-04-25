«Библиотекарем года-2020» стала Наталья Рослякова из Гатчины

Конкурс проходил с 23 марта по 22 апреля в 11-й раз. Конкурсанты соревновались по трем номинациям: «Библиотека образовательной организации — центр поддержки и развития чтения», «Библиотека образовательной организации как центр формирования информационной культуры личности» и «Литературное краеведение в работе библиотек образовательных организаций».

Участники должны были пройти три конкурсных испытания в соответствии с выбранной номинацией: рассказать о своём опыте работы, представить компьютерную презентацию «Панорама библиотечной жизни» и принять участие в пресс-конференции «О роли российских библиотек образовательных организаций».

По решению жюри лучшей в номинации «Библиотекарь года» стала заведующая библиотекой Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Наталья Рослякова.

Лауреатами конкурса признаны: заведующая библиотекой средней школы пос. им. Морозова (Всеволожский район) Ольга Суисова и заведующая библиотекой Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева Наталья Сорокина.

На областной этап, после прохождения районного тура, вышли представители библиотечных работников образовательных организаций Волосовского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Сланцесвского, Тихвинского районов и представитель Тихвинского промышленно-технологического техникума им. Е. И. Лебедева.