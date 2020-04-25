«Библиотекарем года-2020» стала Наталья Рослякова из Гатчины

Конкурс
проходил с 23 марта по 22 апреля в 11-й раз. Конкурсанты соревновались по трем
номинациям: «Библиотека образовательной организации — центр поддержки и
развития чтения», «Библиотека образовательной организации как центр
формирования информационной культуры личности» и «Литературное краеведение в
работе библиотек образовательных организаций».
Участники
должны были пройти три конкурсных испытания в соответствии с выбранной
номинацией: рассказать о своём опыте работы, представить компьютерную
презентацию «Панорама библиотечной жизни» и принять участие в пресс-конференции
«О роли российских библиотек образовательных организаций».
По
решению жюри лучшей в номинации «Библиотекарь года» стала заведующая
библиотекой Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Наталья Рослякова.
Лауреатами
конкурса признаны: заведующая библиотекой средней школы пос. им. Морозова
(Всеволожский район) Ольга Суисова и заведующая библиотекой Тихвинского
промышленно-технологического техникума им. Е.И. Лебедева Наталья Сорокина.
На
областной этап, после прохождения районного тура, вышли представители
библиотечных работников образовательных организаций Волосовского,
Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского, Сланцесвского,
Тихвинского районов и представитель Тихвинского промышленно-технологического
техникума им. Е. И. Лебедева.