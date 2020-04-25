В Ленобласти подтвердили 43 новых случая коронавируса

Всего по состоянию на 25 апреля в Ленинградской области зарегистрировано 658 человек, заболевших коронавирусом, 56 из их числа поправились, смертельных исходов нет.

Роспотребнадзор принял решение об изменении формата предоставления информации по заболевшим, поэтому данных по конкретным населенным пунктам на сегодняшний день нет.

На 24 апреля в Гатчинском районе коронавирус был диагностирован у 51человека:

- в Гатчине – 18 человек,

- п. Сиверский – 4 человека,

- в с. Рождествено, д. Большево, д. Монделево, д. Шпаньково, г. Коммунар – по два человека,

- по одному человеку - пос. Тайцы, пос. Кобралово, с. Никольское, д. Суйда, д. Ковшово, д. Меньково, п. Высокоключевой, п. Войсковицы, п. Вырица, д. Холоповицы, д. Малое Верево, п. Пудомяги, п. Дивенский, д. Батово, д. Терволово, д. Ивановка, д. Белогорка, д. Покровская и п. Пудость.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 5 966 человек и на 25 апреля достигло 74 588 человек. Выздоровело 6 250 человек, в том числе за последние сутки 682 человека.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 66 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксирован 681 летальный исход. Больше всего умерших в Москве — 366 человек, на втором месте Подмосковье — 69. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 23 человека.