Игорь Ананских: «В борьбе с коронавирусом мы все должны объединяться»

Одни неравнодушные граждане становятся волонтерами, оказывая необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Другие перечисляют деньги в больницы на приобретение специальных защитных средств, в которых в условиях эпидемии есть необходимость, чтобы врачи, находящиеся сегодня на переднем фронте борьбы с этой болезнью, могли спасать людей, не боясь заразиться коронавирусом. Врачи тоже нуждаются сегодня в поддержке и помощи.

- Сегодня все, кто может помочь в борьбе с коронавирусом, обязаны это делать, - уверен депутат Государственной Думы Игорь Ананских. -Знаю, что все чиновники правительства Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко перечислили часть своих зарплат на приобретение защитных средств для врачей Ленинградской областной клинической больницы. Это очень правильное и важное начинание. Я же, в свою очередь, поддерживая инициативу губернатора Дрозденко, решил помочь Приозерской районной больнице и перечислил на их счет свою месячную зарплату. Лично пообщался с исполняющим обязанности главного врача больницы и узнал, что сейчас медицинское учреждение частично перепрофилировалось под прием больных с коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день уже подготовлено 165 коек для заболевших COVID-19. При этом считаю, что очень важно не забывать и о пациентах с другими болезнями. Необходимо помнить, что различные недуги никуда не делись, и людей, страдающих от них, тоже нужно лечить. Поэтому настаивал, чтобы перечисленные мною средства были направлены не только на борьбу с коронавирусом, но и на приобретение лекарств и специальных средств для других отделений больницы. Мне рассказали, что Приозерская больница получила четыре новых машины скорой помощи. Это позволит медикам оказывать населению еще более оперативную и качественную помощь. Призываю всех, у кого есть такая возможность, поддержать эту инициативу.

По словам депутата Госдумы, сегодня вся страна объединилась в борьбе с эпидемией. В сознании россиян происходит колоссальная переоценка ценностей. И сегодня мы отдаем дань ежедневному героизму простых врачей, медсестер, сотрудников ЖКХ и многих других специалистов, чья ежедневная работа помогает жить в имеющихся реалиях.

Напомним, депутаты Государственной Думы продолжают работу, участвуют в заседаниях и принимают важные для страны законы. Сегодня основные пакеты законов касаются борьбы с COVID-19. Ведь очевидно, что для того, чтобы не допустить распространения пандемии, необходимы быстрые и решительные шаги.