Игорь Ананских: «В борьбе с коронавирусом мы все должны объединяться»

Одни
неравнодушные граждане становятся волонтерами, оказывая необходимую помощь тем,
кто в ней нуждается. Другие перечисляют деньги в больницы на приобретение
специальных защитных средств, в которых в условиях эпидемии есть необходимость,
чтобы врачи, находящиеся сегодня на переднем фронте борьбы с этой болезнью, могли
спасать людей, не боясь заразиться коронавирусом. Врачи тоже нуждаются сегодня
в поддержке и помощи.
- Сегодня
все, кто может помочь в борьбе с коронавирусом, обязаны это делать, - уверен
депутат Государственной Думы Игорь Ананских. -Знаю, что все чиновники правительства
Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко перечислили
часть своих зарплат на приобретение защитных средств для врачей Ленинградской
областной клинической больницы. Это очень правильное и важное начинание. Я же,
в свою очередь, поддерживая инициативу губернатора Дрозденко, решил помочь
Приозерской районной больнице и перечислил на их счет свою месячную зарплату.
Лично пообщался с исполняющим обязанности главного врача больницы и узнал, что
сейчас медицинское учреждение частично перепрофилировалось под прием больных с
коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день уже подготовлено 165 коек для
заболевших COVID-19. При этом считаю, что очень важно не забывать и о пациентах
с другими болезнями. Необходимо помнить, что различные недуги никуда не делись,
и людей, страдающих от них, тоже нужно лечить. Поэтому настаивал, чтобы
перечисленные мною средства были направлены не только на борьбу с
коронавирусом, но и на приобретение лекарств и специальных средств для других
отделений больницы. Мне рассказали, что Приозерская больница получила четыре
новых машины скорой помощи. Это позволит медикам оказывать населению еще более
оперативную и качественную помощь. Призываю всех, у кого есть такая
возможность, поддержать эту инициативу.
По
словам депутата Госдумы, сегодня вся страна объединилась в борьбе с эпидемией.
В сознании россиян происходит колоссальная переоценка ценностей. И сегодня мы
отдаем дань ежедневному героизму простых врачей, медсестер, сотрудников ЖКХ и
многих других специалистов, чья ежедневная работа помогает жить в имеющихся
реалиях.
Напомним,
депутаты Государственной Думы продолжают работу, участвуют в заседаниях и
принимают важные для страны законы. Сегодня основные пакеты законов касаются
борьбы с COVID-19. Ведь очевидно, что для того, чтобы не допустить
распространения пандемии, необходимы быстрые и решительные шаги.