29 апреля: в Ленинградской области – 53 новых заболевших за сутки

Всего
по состоянию на 29 апреля в Ленинградской области коронавирусная инфекция
диагностирована у 834 человек, 115 из их числа поправились, трое человек
скончались.
Число
заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за
последние сутки на 5 841 человека и на 29 апреля достигло 90 399 человек.
Выздоровело 10 286 человек, в том числе за последние сутки 1 830 человек.
За
минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 108 пациентов, а всего с
начала пандемии в стране зафиксировано 972 летальных исхода. Больше всего
умерших в Москве — 546 человек, на втором месте Подмосковье — 90. В
Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 29 человек.