29 апреля: в Ленинградской области – 53 новых заболевших за сутки

29 апреля: в Ленинградской области – 53 новых заболевших за сутки

За последние сутки по данным Роспотребнадзора подтвердилось 53 новых случая заболевания коронавирусом в Ленинградской области.

Рубрики : COVID-19     29 Apr 2020

Всего по состоянию на 29 апреля в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 834 человек, 115 из их числа поправились, трое человек скончались.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в целом по России выросло за последние сутки на 5 841 человека и на 29 апреля достигло 90 399 человек. Выздоровело 10 286 человек, в том числе за последние сутки 1 830 человек.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 108 пациентов, а всего с начала пандемии в стране зафиксировано 972 летальных исхода. Больше всего умерших в Москве — 546 человек, на втором месте Подмосковье — 90. В Санкт-Петербурге от коронавируса скончались 29 человек.

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