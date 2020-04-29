Гатчинские подъезды вновь проверил инспектор

Причина осмотра понятна
- коронавирус, но непосредственно поводом послужило то, что в Госжилнадзор
поступает много звонков от жителей.
- К нам в
комитет поступают жалобы от жителей многоквартирных домов по поводу санитарной
обработки мест общего пользования. Именно по этим адресам, в первую очередь,
проводится осмотр с целью проверки, как управляющая организация проводит
санобработку, - пояснил консультант инспекционного отдела комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Константин
Левин. – Сегодня в Гатчине мы проверим шесть адресов. Мы объехали уже все
муниципальные районы. Сейчас смотрим населенные пункты по третьему кругу. Всего
осмотрено более 300 многоквартирных жилых домов. Очевидно, что нужна работа с
населением. Даже если уборка проводилась, люди могут об этом не знать. Нужно,
чтобы в подъездах на стендах висели графики и контактные телефоны управляющей
организации. Чтобы люди звонили не в комитет, расположенный в Санкт-Петербурге,
а непосредственно в управляющую организацию, где могли бы оперативно задать
вопросы и получить информацию об уборке: когда была и когда будет.
Первый адрес в Гатчине –
ул. Урицкого, д.22. Инспектор проверил
перила, ручки, почтовые ящики – все, чего касается человек, а также изучил стенды
управляющей организации на наличие информации о графике санитарной обработки.
- Лестничные клетки в надлежащем состоянии. Санитарная
обработка проведена, – подвел итоги осмотра первого в списке дома Константин Левин.
В этот же день был проведен осмотр подъездов в домах по адресам: ул.
Крупской, д.1, ул. Филиппова, д.3, ул. Константинова, д.9 и пр. 25 Октября,
д.46 и 56. В рейде приняли участие сотрудники администрации Гатчинского района
и управляющих компаний.
Татьяна Можаева