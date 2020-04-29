Гатчинские подъезды вновь проверил инспектор

Причина осмотра понятна - коронавирус, но непосредственно поводом послужило то, что в Госжилнадзор поступает много звонков от жителей.

- К нам в комитет поступают жалобы от жителей многоквартирных домов по поводу санитарной обработки мест общего пользования. Именно по этим адресам, в первую очередь, проводится осмотр с целью проверки, как управляющая организация проводит санобработку, - пояснил консультант инспекционного отдела комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Константин Левин. – Сегодня в Гатчине мы проверим шесть адресов. Мы объехали уже все муниципальные районы. Сейчас смотрим населенные пункты по третьему кругу. Всего осмотрено более 300 многоквартирных жилых домов. Очевидно, что нужна работа с населением. Даже если уборка проводилась, люди могут об этом не знать. Нужно, чтобы в подъездах на стендах висели графики и контактные телефоны управляющей организации. Чтобы люди звонили не в комитет, расположенный в Санкт-Петербурге, а непосредственно в управляющую организацию, где могли бы оперативно задать вопросы и получить информацию об уборке: когда была и когда будет.

Первый адрес в Гатчине – ул. Урицкого, д.22. Инспектор проверил перила, ручки, почтовые ящики – все, чего касается человек, а также изучил стенды управляющей организации на наличие информации о графике санитарной обработки.

- Лестничные клетки в надлежащем состоянии. Санитарная обработка проведена, – подвел итоги осмотра первого в списке дома Константин Левин.

В этот же день был проведен осмотр подъездов в домах по адресам: ул. Крупской, д.1, ул. Филиппова, д.3, ул. Константинова, д.9 и пр. 25 Октября, д.46 и 56. В рейде приняли участие сотрудники администрации Гатчинского района и управляющих компаний.

Татьяна Можаева