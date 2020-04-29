В Ленобласти добавят субсидий предпринимателям

Дополнительно к этой сумме планируется выделение еще 100 млн рублей, которые будут направлены на прямую финансовую поддержку бизнеса в сложившихся условиях. Также рассматривается вопрос о введении нового вида субсидий – «На неотложные нужды». Эта денежная поддержка поможет предпринимателям возместить затраты по оплате аренды коммерческих помещений, коммунальных услуг и приобретение основных средств в январе-марте 2020 года. Новой субсидией смогут воспользоваться предприятия из сферы торговли и общественного питания, ранее они и практически не получали денежную поддержку, поскольку не относились к приоритетным.

Сегодня «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» ведет прием заявок на субсидии по 7 направлениям: на компенсацию части затрат по договорам лизинга, на компенсацию процентов по кредитам, затрат на приобретение оборудования для модернизации производства, на субсидии социальному предпринимательству, экспортным предприятиям, частным детским садам, а также на приобретение специализированных автомагазинов и прицепов. Все заявки принимаются в электронном виде, подробнее информация размещена на сайте 813.ru

При этом уже сегодня, в сложившейся непростой экономической ситуации, в порядок предоставления отдельных субсидий внесены изменения. Например, на компенсацию оплаты процентов по кредитам максимальная сумма субсидии увеличена с 75% от суммы затрат до 95%.

Во все документы, регламентирующие предоставление субсидий, внесено также изменение о том, что субсидии будут предоставлены даже в случае налоговой задолженности на дату подачи заявки. При этом должно быть подтверждено отсутствие задолженности на 1 марта 2020 года.

Также расширен перечень затрат, которые с помощью субсидий могут компенсировать социальные предприниматели. Так, добавлены затраты на изготовление или приобретение спортивного инвентаря, электронного оборудования, оргтехники, мебели, полиграфической продукции, а также на аренду помещений для проведения массовых мероприятий дворового спорта.

Напомним, что для начинающих предпринимателей на муниципальном уровне распределяются стартовые субсидии, на эти цели направлены 30 млн рублей из областного бюджета. Ежегодно более 400 предпринимателей Ленинградской области получают субсидии из областного бюджета.