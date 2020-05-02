Клещ: как себя вести в условиях пандемии

По
информации Роспотребнадзора на 27 апреля, случаи укусов зафиксированы на
территориях всех районов области. Больше всего пострадавших – в Гатчинском,
Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском,
Тихвинском и Подпорожском районах. В числе пострадавших – 76 детей.
Посещение
лесов, парков и скверов в Ленинградской области запрещено, но встретиться с
клещами можно и на дачных участках. Роспотребнадзор напоминает, что в случае
обнаружения клеща, нужно оперативно обратиться в ближайшую поликлинику или
травмункт. Несмотря на отмену планового приема на территории Ленинградской
области до 11 мая 2020 года, подобный случай обращения относится к экстренной
помощи и поликлиники обязаны принять пациента. Медработник поможет удалить
клеща и отправит его на анализ наличия возбудителей болезней.
Если
удалось вытащить насекомое самостоятельно, то место укуса нужно обработать
спиртом или йодом. Клеща необходимо сдать в одну из лабораторий:
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, ст. метро «Елизаровская», (вход с
торца здания по улице Пинегина). Контактные телефоны: (812) 448-12-31. Часы
работы в будние дни с 09.15 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 11.00 до
15.00;
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филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в
Гатчинском районе по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а, (с 09.00 до
16.30, кроме выходных дней).
Экстренная
профилактика противоклещевым иммуноглобулином против клещевого вирусного
энцефалита проводится в случае, если в снятом клеще обнаружен возбудитель, не
позднее 3-х суток от момента укуса клеща.
Специалисты
Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения основных мер
профилактики клещевого энцефалита, которые позволяют избежать присасываний
клещей - это ношение защитной одежды, регулярные осмотры и самоосмотры,
применение репеллентов.