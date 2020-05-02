Клещ: как себя вести в условиях пандемии

По информации Роспотребнадзора на 27 апреля, случаи укусов зафиксированы на территориях всех районов области. Больше всего пострадавших – в Гатчинском, Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском районах. В числе пострадавших – 76 детей.

Посещение лесов, парков и скверов в Ленинградской области запрещено, но встретиться с клещами можно и на дачных участках. Роспотребнадзор напоминает, что в случае обнаружения клеща, нужно оперативно обратиться в ближайшую поликлинику или травмункт. Несмотря на отмену планового приема на территории Ленинградской области до 11 мая 2020 года, подобный случай обращения относится к экстренной помощи и поликлиники обязаны принять пациента. Медработник поможет удалить клеща и отправит его на анализ наличия возбудителей болезней.

Если удалось вытащить насекомое самостоятельно, то место укуса нужно обработать спиртом или йодом. Клеща необходимо сдать в одну из лабораторий:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27, ст. метро «Елизаровская», (вход с торца здания по улице Пинегина). Контактные телефоны: (812) 448-12-31. Часы работы в будние дни с 09.15 до 17.00, в выходные и праздничные дни с 11.00 до 15.00;

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Гатчинском районе по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44а, (с 09.00 до 16.30, кроме выходных дней).

Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита проводится в случае, если в снятом клеще обнаружен возбудитель, не позднее 3-х суток от момента укуса клеща.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения основных мер профилактики клещевого энцефалита, которые позволяют избежать присасываний клещей - это ношение защитной одежды, регулярные осмотры и самоосмотры, применение репеллентов.