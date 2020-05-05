Начинающие фермеры получат гранты

В Ленинградской области подвели итоги
конкурса «Агростартап». Средства помогут создать новые рабочие места, открыть
новые сельхозпроизводства, в том числе и кооперативы. Потратить деньги можно на
приобретение земельного участка, саженцев многолетних растений и животных,
купить трактор или другую технику, отремонтировать ферму или построить новую.
На сегодня грант «Агростартап» является
самым востребованным среди фермеров. На участие в конкурсе было подано 68
заявок.
«Мы отобрали девять проектов, исходя из
заложенных в бюджете средств на грант. Мы рассматриваем возможность выделения
дополнительного финансирования на гранты людям, которые уже сегодня работают на
земле. Также будем предлагать принять участие в другие проектах, например,
«Ленинградский гектар», на реализацию которого в бюджете предусмотрено 60 млн
рублей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской
области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.
В списке победителей и совсем молодые
участники, и люди опытные. Главное для них — желание работать на ленинградской
земле. Среди победителей и наша землячка из Гатчинского района Магидат Кадинаева, которая будет
заниматься овцеводством.