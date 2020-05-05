Начинающие фермеры получат гранты

В Ленинградской области подвели итоги конкурса «Агростартап». Средства помогут создать новые рабочие места, открыть новые сельхозпроизводства, в том числе и кооперативы. Потратить деньги можно на приобретение земельного участка, саженцев многолетних растений и животных, купить трактор или другую технику, отремонтировать ферму или построить новую.

На сегодня грант «Агростартап» является самым востребованным среди фермеров. На участие в конкурсе было подано 68 заявок.

«Мы отобрали девять проектов, исходя из заложенных в бюджете средств на грант. Мы рассматриваем возможность выделения дополнительного финансирования на гранты людям, которые уже сегодня работают на земле. Также будем предлагать принять участие в другие проектах, например, «Ленинградский гектар», на реализацию которого в бюджете предусмотрено 60 млн рублей», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В списке победителей и совсем молодые участники, и люди опытные. Главное для них — желание работать на ленинградской земле. Среди победителей и наша землячка из Гатчинского района Магидат Кадинаева, которая будет заниматься овцеводством.