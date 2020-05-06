В области растёт «Сад памяти»

В области растёт «Сад памяти»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в посадке деревьев у мемориала «Разорванное кольцо». 6 мая рядом с мемориалом были высажены голубые ели.

Рубрики : Общество     06 May 2020

«В этом году мероприятия ко Дню Победы проходят в новом для всех нас формате, без большого празднования. Но в то же время, каждый может сделать свой вклад в этот памятный день. К примеру, во всероссийской акции «Сад памяти» может принять участие любой человек, просто посадив дерево около своего дома или на даче», — сказал Александр Дрозденко.

Города и поселки Ленинградской области уже активно подключились к этой акции. Например, свой «Сад памяти» уже высадили в Тосно и Луге В с. Никольском Гатчинского района к акции присоединились сотрудники лесничества.

В ближайшие дни деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне будут посажены в Приозерске, Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, деревне Большие Колпаны Гатчинского района и поселке им. Тельмана Тосненского района. Все эти мероприятия проводят, соблюдая необходимые  меры безопасности.

Цель всероссийской акции «Сад памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Информацию о местоположении своего «Сада памяти» можно нанести на интерактивную карту акции на сайте садпамяти2020.рф, а фотографии с личной акции и рассказом о своих героях разместить в социальных сетях под хештегом #СадПамятиДома.

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