В области растёт «Сад памяти»

«В
этом году мероприятия ко Дню Победы проходят в новом для всех нас формате, без
большого празднования. Но в то же время, каждый может сделать свой вклад в этот
памятный день. К примеру, во всероссийской акции «Сад памяти» может принять
участие любой человек, просто посадив дерево около своего дома или на даче», —
сказал Александр Дрозденко.
Города
и поселки Ленинградской области уже активно подключились к этой акции.
Например, свой «Сад памяти» уже высадили в Тосно и Луге В с. Никольском
Гатчинского района к акции присоединились сотрудники лесничества.
В
ближайшие дни деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне будут
посажены в Приозерске, Лодейном Поле, Тихвине, Подпорожье, деревне Большие
Колпаны Гатчинского района и поселке им. Тельмана Тосненского района. Все эти
мероприятия проводят, соблюдая необходимые
меры безопасности.
Цель
всероссийской акции «Сад памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о 27
миллионах погибших в Великой Отечественной войне.
Информацию
о местоположении своего «Сада памяти» можно нанести на интерактивную карту
акции на сайте садпамяти2020.рф, а фотографии с личной акции и рассказом о
своих героях разместить в социальных сетях под хештегом #СадПамятиДома.