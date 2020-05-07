«Тёплый дом» помогает пережить пандемию

В конце марта фонд перешел на удаленный режим работы.

- Сначала мы сами изучили новые постановления правительства Ленинградской области и администрации Гатчинского района, чтобы компетентно объяснять нашим подопечным, куда и за каким выплатами они могут обратиться, какие документы необходимо собрать, - рассказала Лариса Калинина.

Один раз в месяц в фонде «Теплый дом» семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, можно получить продуктовый набор, который собирают за счет финансовых средств фонда. В набор входят продукты первой необходимости: рис, гречка, манка, мука, макароны, сахар, растительное масло, тушенка, печенье, чай или какао. С начала введения режима самоизоляции было выдано более 65 наборов.

Все также в фонде можно получить одежду для себя и своих детей, а также психологическую помощь и юридические консультации.

- Чтобы как-то занять высвободившееся время у наших маленьких подопечных, совместно с газетой «Гатчинская правда» мы объявили творческий художественный конкурс, посвященный 9 мая. Победители будут обязательно награждены подарками, а лучшие рисунки будут напечатаны на страницах газеты, - рассказала Лариса Калинина.

Психолог фонда беседует с родителями по телефону, рассказывает, как поддерживать мир в семье в условиях самоизоляции, как правильно мотивировать детей на обучение.

Если семье совсем трудно, то сотрудники фонда «Теплый дом» помогают составить заявку на получение материальной помощи от администрации Гатчинского района. Как правило, заявки, соответствующие условиям получения помощи, одобряют. Так, на последних двух комиссиях одобрили в общей сложности 80 заявлений.

По словам Ларисы Калининой, в непростой ситуации оказались в том числе семьи, которые когда-то имели хороший средний доход и даже помогали фонду «Теплый дом», а сегодня сами вынуждены просить о помощи. Как правило, в таких семьях папа занимался предпринимательской деятельностью, а мама вела домашнее хозяйство и воспитывала детей.

- Люди оказались, в первую очередь, в растерянности и не знают, что им делать, потому что привыкли рассчитывать сами на себя. Наша задача поддержать их и дать необходимые консультации. Пандемия – это временное явление, мы справимся с ней, и жизнь обязательно настроится на прежний лад, - считает Лариса Калинина, и мы не можем с ней не согласиться.