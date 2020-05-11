Гатчинский район - в красной зоне

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Масочный режим обязателен для всех на территории всего района. За несоблюдение
- штраф!
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Открываются торговые комплексы, но при условии беспрекословного соблюдения всех
предписаний Роспотребнадзора. Масочный режим обязателен.
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Магазины одежды и обуви открываются, примерочные - закрыты. Маски обязательны.
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Салоны красоты открываются, но не более 50 % посадочных мест в зале и не более
двух человек одновременно. Маски обязательны!
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Можно заниматься спортом на улице. Группа не больше 2 человек
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Фитнес центры, бассейны, детские игровые комплексы - закрыты
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Возобновляются экскурсии на открытом воздухе, группы не более 5 человек
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Точки общепита могут начать работу, но только на уличных террасах, при
соблюдении социальной дистанции и предписаний Роспотребнадзора
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Охота и рыбалка разрешены
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Детские площадки и парки по-прежнему закрыты.
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Пожилые люди (65+) могут выходить гулять на улицу, но только рядом с домом и
соблюдая масочный режим.
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Будет работать стоматология. Будет проводиться детская вакцинация.
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Учебный год для школьников завершается 22 мая в дистанционном формате. Очные
консультации по подготовке к ЕГЭ разрешены только для учащихся 11-х классов.
За
нарушение и не соблюдение предписаний - штраф, либо закрытие предприятия!
Если
эпидемическая ситуация в регионе будет ухудшаться, ограничения могут быть
введены снова.
Ссылка на постановление губернатора Ленинградской области: https://lenobl.ru/ru/dokumenty/opublikovanie-pravovyh-aktov/oficialno-opublikovanie-npa-s-10-iyunya-2013-goda/oficialnoe-opublikovanie-pravovyh-aktov-leningradskoj-oblasti-s-10-iyu/