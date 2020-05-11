Гатчинский район - в красной зоне

- Масочный режим обязателен для всех на территории всего района. За несоблюдение - штраф!

- Открываются торговые комплексы, но при условии беспрекословного соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора. Масочный режим обязателен.

- Магазины одежды и обуви открываются, примерочные - закрыты. Маски обязательны.

- Салоны красоты открываются, но не более 50 % посадочных мест в зале и не более двух человек одновременно. Маски обязательны!

- Можно заниматься спортом на улице. Группа не больше 2 человек

- Фитнес центры, бассейны, детские игровые комплексы - закрыты

- Возобновляются экскурсии на открытом воздухе, группы не более 5 человек

- Точки общепита могут начать работу, но только на уличных террасах, при соблюдении социальной дистанции и предписаний Роспотребнадзора

- Охота и рыбалка разрешены

- Детские площадки и парки по-прежнему закрыты.

- Пожилые люди (65+) могут выходить гулять на улицу, но только рядом с домом и соблюдая масочный режим.

- Будет работать стоматология. Будет проводиться детская вакцинация.

- Учебный год для школьников завершается 22 мая в дистанционном формате. Очные консультации по подготовке к ЕГЭ разрешены только для учащихся 11-х классов.

За нарушение и не соблюдение предписаний - штраф, либо закрытие предприятия!

Если эпидемическая ситуация в регионе будет ухудшаться, ограничения могут быть введены снова.