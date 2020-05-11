Введен обязательный «масочный» режим во всех общественных местах Гатчинского района

Введен обязательный «масочный» режим во всех общественных местах Гатчинского района

С 10 мая на территории всех населенных пунктов Гатчинского муниципального района Ленинградской области вводится обязательное использование средств индивидуальной защиты во всех общественных местах.

Рубрики : COVID-19     11 May 2020

Главой администрации Гатчинского муниципального района подписано постановление № 1307 от 09.05.2020 г., согласно которому в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «с 10 мая 2020 г. на территории  всех населенных пунктов  Гатчинского муниципального района Ленинградской области  (в дополнение к указанным в приложении 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257) посещение рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, проезд во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, допускается при обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор)».

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