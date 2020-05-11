Введен обязательный «масочный» режим во всех общественных местах Гатчинского района

Главой администрации Гатчинского муниципального района подписано постановление № 1307 от 09.05.2020 г., согласно которому в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) «с 10 мая 2020 г. на территории всех населенных пунктов Гатчинского муниципального района Ленинградской области (в дополнение к указанным в приложении 6 к постановлению Правительства Ленинградской области от 29 апреля 2020 года № 257) посещение рынков, ярмарок, магазинов, аптек, а также иных помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, проезд во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, допускается при обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, повязка, респиратор)».