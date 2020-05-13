Экспорт поддержали финансово

Комиссия областного
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
распределила субсидии для малого и среднего бизнеса, осуществляющего экспортную
деятельность, на общую сумму 20,051 млн рублей. С ее помощью компании смогут
компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года.
Объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 108
тысяч рублей до 2,8 млн рублей. В этом году финансирование субсидий экспортерам
увеличено в два раза – до 30 млн рублей.
Так, расходы на
таможенное оформление компенсируют четырем компаниям из Соснового бора,
Гатчинского, Всеволожского, Ломоносовского районов, а предприятию из Киришского
района возместят расходы на услуги по таможенному декларированию. Среди них -
производители пиломатериалов, деревянных изделий, изделий из недрагоценных
металлов, из резины, предприятие по разведению пресноводных рыб.
Транспортные расходы
возместят компаниям из Киришского, Всеволожского, Выборгского, Тосненского,
Подпорожского, Ломоносовского, Лодейнопольского и Подпорожского районов.
Все получатели субсидий,
в свою очередь, должны будут заключить как минимум один экспортный контракт, а
также увеличить не менее чем на 5% величину выручки от реализации товаров.
Задача по увеличению
занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению
ими доли несырьевого экспорта поставлена «майским» указом Президента Российской
Федерации, отражена в национальных проектах «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
и «Международная кооперация и экспорт». В Ленинградской области эта задача
реализуется в рамках региональных проектов «Промышленный экспорт» и
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
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