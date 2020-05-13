Экспорт поддержали финансово

Комиссия областного комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка распределила субсидии для малого и среднего бизнеса, осуществляющего экспортную деятельность, на общую сумму 20,051 млн рублей. С ее помощью компании смогут компенсировать до 90% затрат, которые были произведены в предыдущие два года. Объемы предоставленной финансовой поддержки предприятиям варьируются от 108 тысяч рублей до 2,8 млн рублей. В этом году финансирование субсидий экспортерам увеличено в два раза – до 30 млн рублей.

Так, расходы на таможенное оформление компенсируют четырем компаниям из Соснового бора, Гатчинского, Всеволожского, Ломоносовского районов, а предприятию из Киришского района возместят расходы на услуги по таможенному декларированию. Среди них - производители пиломатериалов, деревянных изделий, изделий из недрагоценных металлов, из резины, предприятие по разведению пресноводных рыб.

Транспортные расходы возместят компаниям из Киришского, Всеволожского, Выборгского, Тосненского, Подпорожского, Ломоносовского, Лодейнопольского и Подпорожского районов.

Все получатели субсидий, в свою очередь, должны будут заключить как минимум один экспортный контракт, а также увеличить не менее чем на 5% величину выручки от реализации товаров.

Задача по увеличению занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, а также по увеличению ими доли несырьевого экспорта поставлена «майским» указом Президента Российской Федерации, отражена в национальных проектах «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». В Ленинградской области эта задача реализуется в рамках региональных проектов «Промышленный экспорт» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

#нацпроекты