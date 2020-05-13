Фонд «Благо Дари»: «Бездомных мы не бросим, тем более сейчас...»

Поневоле оказавшись самой уязвимой категорией населения в этой непростой общей ситуации, гатчинские бездомные не остались брошенными на произвол судьбы. Даже сейчас, в условиях пандемии, волонтеры благотворительного фонда «Благо Дари» не оставляют своих подопечных.

Как и прежде, дважды в неделю, они готовят горячую пищу и раздают ее бездомным людям. Таков добровольный долг всех жизнеобеспечивающих организаций, к которым относится и фонд «Благо Дари», - в любые, даже самые непростые времена, в буквальном смысле обеспечивать жизнь тем, у кого она оказалась под большим вопросом. Просто наши волонтеры не могут себе позволить самоизолироваться от чужой беды...

Еда должна напоминать о доме

Каждую среду и субботу, ближе к семи вечера, у подземного перехода в Татьянино наблюдается оживление. К выходу из перехода подъезжает автомобиль. Автоволонтер Анна Макарычева выгружает из него баки с горячей едой и целый тазик с вкуснейшими маффинами, которые напекла для бездомных добрая девушка Полина.

Подходят другие волонтеры. На них, как и положено, необходимые средства защиты - маски и перчатки. Женщины готовят раздачу, разворачивают пакеты, достают одноразовую посуду. К импровизированному «столу» постепенно подтягиваются бездомные.

Для бездомных готовят волонтеры из двух гатчинских кафе.

- Сегодня я приготовила для них перловую кашу с мясом, лучком и морковкой — все, как положено! - говорит повар Елена. - Готовим всегда, как для себя. Всё должно быть вкусным. Еще мы привезли для бездомных два разных вида горячего чая — с ягодами и травами, мятой и чабрецом. Мне кажется, это должно быть очень приятно для них, потому что напоминает о доме.

Перекусив и выпив чаю, бездомные подходят еще раз, уже с пластиковыми бутылками в руках, куда им наливают еще чаю — с собой. Получив в нагрузку еще коробку с печеньем, они не торопятся уходить, тихо о чем-то переговариваясь между собой.

Когда нет выбора

В этот вечер к переходу у Татьянино подошло около десяти бездомных. Но, как говорит руководитель фонда «Благо Дари» Олег Богданов, в связи с наступившим кризисом число их в иные дни переваливает за двадцать. Бездомные, как правило, в курсе эпидемии и карантина, но выбора у них нет, так что к сложившейся ситуации они относятся с характерным для них фатализмом. Но для волонтеров принципиально важно не оставить людей без помощи и горячей еды именно сейчас, когда весь мир вокруг нас буквально трещит по швам.

- Среди нас есть люди, которым сейчас сложнее, чем всем остальным — хотя бы потому что у них нет даже дома, чтобы пересидеть там опасный период, - говорит Олег Богданов. - Поэтому было бы просто отвратительно, если бы мы их в это время бросили, если взяли и закрылись, как, казалось бы, подобает каждому ответственному гражданину. Если бы мы поступили так, мы бы тем самым показали, что вся наша прежняя деятельность — в дни относительно тучные и благополучные - была показной…

Сильный? Помоги слабому

Несмотря на то, что сложная финансовая ситуация заставляет людей экономить на всем, фонд «Благо Дари» продолжает получать от гатчинцев столь необходимую сейчас продуктовую и финансовую помощь.

- Многие люди помогают нам сейчас удаленно, - говорит Олег Богданов. - Мы очень благодарны нашему прекрасному молодежному хору «Гармония» за организованный онлайн пасхальный сбор. По-прежнему нас поддерживает сеть магазинов «Как сыр в масле». Большое спасибо за продуктовую помощь римско-католическому приходу Божией Матери Кармельской и лично о. Аркадию. Сбор для фонда организуют спортсмены из сообщества «Гатчинские пробежки», помогают нам и волонтеры из гатчинской Добровольной народной дружины (ДНД).

Все эти добрые люди в Гатчине, как правило, друг друга хорошо знают и спешат на помощь везде, где она требуется. Вот и в этот вечер у подземного перехода в Татьянино собрались представители практически всех гатчинских добровольческих сообществ.

Эдуард Хохлов — участник сообщества «Гатчинские пробежки» и, одновременно, постоянный волонтер фонда «Благо Дари». Он помогает бездомным практически с самого начала этого проекта.

- Когда проект помощи бездомным только начинался, волонтерам требовалась помощь именно мужчин для обеспечения порядка во время кормления, - вспоминает Эдуард. - Я тогда состоял в ДНД и вместе с другими ребятами-добровольцами включился в этот проект. Потом затянуло. Прихожу сюда в свободное время, предлагаю помощь.

Как рассказал Эдуард, спортсмены из «Гатчинские пробежки» принимают активное участие в мероприятиях по поддержке фонда «Благо Дари». Кто-то переводит денежные средства, кто-то жертвует вещи, бытовые приборы, продукты. По словам Эдуарда, волонтерам фонда люди доверяют, зная, что их деньги будут использованы по назначению.

- Отрадно, что люди понимают, что именно в это время наиболее нужна помощь тем, кто слабее, - говорит Олег Богданов. - Это значит, что город живет. Сердечное спасибо всем, кто поддерживает нашу работу - лично, дистанционно, информационно, продуктами, деньгами, своим трудом. Мы очень тронуты тем фактом, что в такое сложное время поток пожертвований не оскудевает.

Как помочь фонду «Благо Дари»

Как говорят сотрудники фонда, число людей, обращающихся за помощью, продолжает расти. В эти непростые для всех нас дни, в первую очередь, востребована именно продуктовая помощь.

Какие продукты можно пожертвовать нуждающимся:

• консервы (мясные и рыбные, сгущенка);

• крупы, включая горох;

• макароны;

• подсолнечное масло;

• печенье;

• чай;

• сахар.

Поддержать работу проектов фонда можно:

• продуктами — склад работает по понедельникам, средам и субботам с 12.00 до 17.00 (ул. Красная, 1В);

• удаленно (https://vk.com/app5727453_-136134674)

• информационно — рассказывая о работе проектов фонда своим друзьям;

• своим трудом — присоединиться к проектам фонда «Благо Дари».

Телефон для связи: 8 (903) 0995454 (Олег Богданов).



