Фонд «Благо Дари»: «Бездомных мы не бросим, тем более сейчас...»

Поневоле оказавшись самой
уязвимой категорией населения в этой непростой общей ситуации, гатчинские
бездомные не остались брошенными на произвол судьбы. Даже сейчас, в условиях
пандемии, волонтеры благотворительного фонда «Благо Дари» не оставляют своих
подопечных.
Как и прежде, дважды в
неделю, они готовят горячую пищу и раздают ее бездомным людям. Таков
добровольный долг всех жизнеобеспечивающих организаций, к которым относится и
фонд «Благо Дари», - в любые, даже самые непростые времена, в буквальном смысле
обеспечивать жизнь тем, у кого она оказалась под большим вопросом. Просто наши
волонтеры не могут себе позволить самоизолироваться от чужой беды...
Еда
должна напоминать о доме
Каждую среду и субботу,
ближе к семи вечера, у подземного перехода в Татьянино наблюдается оживление. К
выходу из перехода подъезжает автомобиль. Автоволонтер Анна Макарычева
выгружает из него баки с горячей едой и целый тазик с вкуснейшими маффинами,
которые напекла для бездомных добрая девушка Полина.
Подходят другие
волонтеры. На них, как и положено, необходимые средства защиты - маски и
перчатки. Женщины готовят раздачу, разворачивают пакеты, достают одноразовую
посуду. К импровизированному «столу» постепенно подтягиваются бездомные.
Для бездомных готовят
волонтеры из двух гатчинских кафе.
- Сегодня я приготовила
для них перловую кашу с мясом, лучком и морковкой — все, как положено! -
говорит повар Елена. - Готовим всегда, как для себя. Всё должно быть вкусным.
Еще мы привезли для бездомных два разных вида горячего чая — с ягодами и
травами, мятой и чабрецом. Мне кажется, это должно быть очень приятно для них,
потому что напоминает о доме.
Перекусив и выпив чаю,
бездомные подходят еще раз, уже с пластиковыми бутылками в руках, куда им
наливают еще чаю — с собой. Получив в нагрузку еще коробку с печеньем, они не
торопятся уходить, тихо о чем-то переговариваясь между собой.
Когда
нет выбора
В этот вечер к переходу у
Татьянино подошло около десяти бездомных. Но, как говорит руководитель фонда
«Благо Дари» Олег Богданов, в связи с наступившим кризисом число их в иные дни
переваливает за двадцать. Бездомные, как правило, в курсе эпидемии и карантина,
но выбора у них нет, так что к сложившейся ситуации они относятся с характерным
для них фатализмом. Но для волонтеров принципиально важно не оставить людей без
помощи и горячей еды именно сейчас, когда весь мир вокруг нас буквально трещит
по швам.
- Среди нас есть люди,
которым сейчас сложнее, чем всем остальным — хотя бы потому что у них нет даже
дома, чтобы пересидеть там опасный период, - говорит Олег Богданов. - Поэтому
было бы просто отвратительно, если бы мы их в это время бросили, если взяли и
закрылись, как, казалось бы, подобает каждому ответственному гражданину. Если
бы мы поступили так, мы бы тем самым показали, что вся наша прежняя
деятельность — в дни относительно тучные и благополучные - была показной…
Сильный? Помоги слабому
Несмотря на то, что
сложная финансовая ситуация заставляет людей экономить на всем, фонд «Благо
Дари» продолжает получать от гатчинцев столь необходимую сейчас продуктовую и
финансовую помощь.
- Многие люди помогают
нам сейчас удаленно, - говорит Олег Богданов. - Мы очень благодарны нашему
прекрасному молодежному хору «Гармония» за организованный онлайн пасхальный
сбор. По-прежнему нас поддерживает сеть магазинов «Как сыр в масле». Большое
спасибо за продуктовую помощь римско-католическому приходу Божией Матери
Кармельской и лично о. Аркадию. Сбор для фонда организуют спортсмены из сообщества
«Гатчинские пробежки», помогают нам и волонтеры из гатчинской Добровольной
народной дружины (ДНД).
Все эти добрые люди в
Гатчине, как правило, друг друга хорошо знают и спешат на помощь везде, где она
требуется. Вот и в этот вечер у подземного перехода в Татьянино собрались
представители практически всех гатчинских добровольческих сообществ.
Эдуард Хохлов — участник
сообщества «Гатчинские пробежки» и, одновременно, постоянный волонтер фонда
«Благо Дари». Он помогает бездомным практически с самого начала этого проекта.
- Когда проект помощи
бездомным только начинался, волонтерам требовалась помощь именно мужчин для
обеспечения порядка во время кормления, - вспоминает Эдуард. - Я тогда состоял
в ДНД и вместе с другими ребятами-добровольцами включился в этот проект. Потом
затянуло. Прихожу сюда в свободное время, предлагаю помощь.
Как рассказал Эдуард,
спортсмены из «Гатчинские пробежки» принимают активное участие в мероприятиях
по поддержке фонда «Благо Дари». Кто-то переводит денежные средства, кто-то жертвует
вещи, бытовые приборы, продукты. По словам Эдуарда, волонтерам фонда люди
доверяют, зная, что их деньги будут использованы по назначению.
- Отрадно, что люди
понимают, что именно в это время наиболее нужна помощь тем, кто слабее, -
говорит Олег Богданов. - Это значит, что город живет. Сердечное спасибо всем,
кто поддерживает нашу работу - лично, дистанционно, информационно, продуктами,
деньгами, своим трудом. Мы очень тронуты тем фактом, что в такое сложное время
поток пожертвований не оскудевает.
Как
помочь фонду «Благо Дари»
Как говорят сотрудники
фонда, число людей, обращающихся за помощью, продолжает расти. В эти непростые
для всех нас дни, в первую очередь, востребована именно продуктовая помощь.
Какие продукты можно
пожертвовать нуждающимся:
• консервы (мясные и
рыбные, сгущенка);
• крупы, включая горох;
• макароны;
• подсолнечное масло;
• печенье;
• чай;
• сахар.
Поддержать работу
проектов фонда можно:
• продуктами — склад
работает по понедельникам, средам и субботам с 12.00 до 17.00 (ул. Красная,
1В);
• удаленно
(https://vk.com/app5727453_-136134674)
• информационно —
рассказывая о работе проектов фонда своим друзьям;
• своим трудом —
присоединиться к проектам фонда «Благо Дари».
Телефон для связи: 8
(903) 0995454 (Олег Богданов).