О работе судов в условиях пандемии

Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020 утвержден
обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию распространения на территории РФ
новой коронавирусной инфекции.
В обзоре разъяснены вопросы применения
уголовно-процессуального законодательства, в частности, что суд вправе
приостановить производство по уголовному делу, если по поступившему в суд
уголовному делу или при рассмотрении возникли обстоятельства, исключающие
возможность участия обвиняемого или подсудимого в судебном заседании, в связи с
принимаемыми мерами по противодействию распространения инфекции.
Вопрос о необходимости отложения судебного
разбирательства в сложившихся условиях решается судом самостоятельно с учетом
конкретных обстоятельств дела, с учетом необходимости соблюдения сроков
рассмотрения дела судом соответствующей инстанции и разумного срока уголовного
судопроизводства.
Суд вправе самостоятельно, с учетом мнений
сторон и условий режима, введенного в субъекте РФ, принять решение о
рассмотрении в период действия ограничительных мер, дела не относящегося к
категории безотлагательных.
Кроме того, Верховный Суд РФ разъяснил, что
обстоятельства распространения коронавирусной инфекции относятся к
обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, на которые
указано в примечании к ст.207.1 УК РФ и п.2 примечаний к ст.13.15 КоАП РФ.
При этом лицо несет уголовную
ответственность по ст.207.1 УК РФ, если он публично распространяет под видом
достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе о
распространении коронавирусной инфекции на территории РФ (например, чтобы
спровоцировать панику среди населения и т.п.). Публичное распространением такой
информации может проявляться не только с использованием СМИ, сети «Интернет»,
но и при выступлении на митинге, собрании и т.п.
Если данное деяние совершено 01.04.2020 и
позже, то лицо подлежит ответственности по ст.207.1 УК РФ.
Разграничение между ст.207.1 и ст.207.2 УК
РФ и ответственностью, предусмотренной ч.10.1 и ч.10.2 ст.13.15 КоАП РФ
проводится по субъекту правонарушения, поскольку административная
ответственность предусмотрена только для юридических лиц, а граждане могут
привлекаться к уголовной ответственности.