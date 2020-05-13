О работе судов в условиях пандемии

Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020 утвержден обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции.

В обзоре разъяснены вопросы применения уголовно-процессуального законодательства, в частности, что суд вправе приостановить производство по уголовному делу, если по поступившему в суд уголовному делу или при рассмотрении возникли обстоятельства, исключающие возможность участия обвиняемого или подсудимого в судебном заседании, в связи с принимаемыми мерами по противодействию распространения инфекции.

Вопрос о необходимости отложения судебного разбирательства в сложившихся условиях решается судом самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств дела, с учетом необходимости соблюдения сроков рассмотрения дела судом соответствующей инстанции и разумного срока уголовного судопроизводства.

Суд вправе самостоятельно, с учетом мнений сторон и условий режима, введенного в субъекте РФ, принять решение о рассмотрении в период действия ограничительных мер, дела не относящегося к категории безотлагательных.

Кроме того, Верховный Суд РФ разъяснил, что обстоятельства распространения коронавирусной инфекции относятся к обстоятельствам, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан, на которые указано в примечании к ст.207.1 УК РФ и п.2 примечаний к ст.13.15 КоАП РФ.

При этом лицо несет уголовную ответственность по ст.207.1 УК РФ, если он публично распространяет под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе о распространении коронавирусной инфекции на территории РФ (например, чтобы спровоцировать панику среди населения и т.п.). Публичное распространением такой информации может проявляться не только с использованием СМИ, сети «Интернет», но и при выступлении на митинге, собрании и т.п.

Если данное деяние совершено 01.04.2020 и позже, то лицо подлежит ответственности по ст.207.1 УК РФ.

Разграничение между ст.207.1 и ст.207.2 УК РФ и ответственностью, предусмотренной ч.10.1 и ч.10.2 ст.13.15 КоАП РФ проводится по субъекту правонарушения, поскольку административная ответственность предусмотрена только для юридических лиц, а граждане могут привлекаться к уголовной ответственности.