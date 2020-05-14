«Ночь музеев» в онлайн-формате

Ленинградская область подключится к «Ночи музеев» 16 мая в виртуальном формате. Центральным событием станет старт проекта «Антология самоизоляции». На сайте онлайн-музея в субботу в 16:00 будет запущена серия роликов, в которых политики, музыканты, журналисты, чья профессиональная деятельность связана с Ленинградской областью, расскажут о том, как они переживают самоизоляцию.

Выборгский замок подготовил онлайн-экскурсии по площадям Выборга, где расскажет о символах – трансляции будут проходить с 14:00 до 20:00. А в завершении дня, в 22:00, в формате видео 360 градусов в замке выступит квинтет Newzette. Трансляции будут проводиться в соцсетях Выборгского замка. Парк в 18.00 «Монрепо» проведет экскурсию-шутку «Были и небылички парка Монрепо», где расскажет легенды и тайны этого места. А в 18:00 пройдет трансляция виртуальной сказки-путешествия «В поисках Сампо», в этом сотрудникам музея помогут артисты Выборгского молодежного театра.

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» в 18:00 в социальных сетях проведет виртуальную экскурсию «Символы нашей победы». Сотрудники расскажут о панораме и диораме, а также о том, что можно посмотреть на предмузейной площади.

Музейно-мемориальный комплекс «Дорога Жизни» открыл на своем сайте специальный раздел «Ночь музеев в Доме авиаторов», где в высоком качестве представлены изображения музея, видеозаписи в формате 360 градусов, а также экскурсионные маршруты.

Музей-заповедник «Старая Ладога» проведет виртуальную прогулку по древнему городу и расскажет о жизни поселения в военные годы. Сотрудники учреждения не только побывают на местах, но и покажут фотографии из коллекции музея. Трансляция на сайте музея (ladogamuseum.com) и на местных телеканалах начнется в 19.00.

«Эрмитаж-Выборг» в рамках акции «Ночь музеев» проведет ретроспективу «Как начинался Эрмитаж-Выборг». Также в группе Эрмитажа пройдет онлайн-экскурсия по выставке «От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и скульптура XIX века».

Любителей музыки в Ночь музеев ждут онлайн трансляции концертов. В 17.00 в группе Музея-усадьба «Рождествено» в ВКонтакте начнется концерт солистов оркестра Мариинского театра Геннадия Никонова (труба, контр-тенор) и Екатерины Травкиной (виолончель), с участием Петра Никонова (ударные инструменты) и пианиста Олега Ванштейна. В программе прозвучат сочинения композиторов Баха, Генделя, Шуберта, Чайковского, Рахманинова, Пахмутовой, Бабаджаняна.

Подключатся к акции и музыканты симфонического оркестра Ленобласти «Таврический». В 19:00 они выйдут в прямой эфир на интернет-площадках из Музея современного искусства в городе Сосновый Бор. Концерт носит название «Победа. Цветы. Любовь», в программе – произведения ведущих композиторов XX века – Рахманинова, Прокофьева, Скрябина, а также музыка петербургского композитора XXI века Мурата Кабардокова (исполнять свои композиции будет сам автор).

Музей-крепость «Корела» проведет онлайн-экскурсию «Узники Кексгольмской крепости». Она начнется в 18.00 на странице музея в социальной сети ВКонтакте. Расскажут о невольниках, содержавшихся в Кексгольмской крепости в конце XVIII – начале XIX веков: семье Емельяна Пугачева, офицерах-декабристах, Иване VI Антоновиче, петрашевце Рафаиле Черносвитове, таинственном Безымянном узнике.

Государственный дом-музей Н.А. Римского-Корсакова в 18.00 опубликует рассказ «Сии листки необходимы», основанный на мемориальном альбоме с рисунками матери композитора, который хранится в фондах музея. Лужский историко-краеведческий музей в 20.00 пригласит посетителей на виртуальную выставку изделий из керамики «Глина, ожившая в женских руках». Просмотр – в официальной группе ВКонтакте .

Музей истории Волхова в 18:00 представит видеоматериалы о героях-победителях: легендарном руководителе строительства Волховской ГЭС Генрихе Осиповиче Графтио и его детище – Волховской ГЭС. Тосненский историко-краеведческий музей открывает виртуальную выставку «Путь солдата», которая посвящена уроженцу Тосно, Герою Советского Союза Виктору Сергеевичу Зикееву (1921-1987). Экскурсия начнется в 20:00.

На официальной странице Музея истории города Шлиссельбурга пройдёт виртуальная музейная викторина. Три первых правильно ответивших на все вопросы получают сертификат на индивидуальную обзорную экскурсию. Начало мероприятия: 18.00.