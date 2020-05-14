«Ночь музеев» в онлайн-формате

Ленинградская
область подключится к «Ночи музеев» 16 мая в виртуальном формате. Центральным
событием станет старт проекта «Антология
самоизоляции». На сайте онлайн-музея в субботу в 16:00 будет запущена серия
роликов, в которых политики, музыканты, журналисты, чья профессиональная
деятельность связана с Ленинградской областью, расскажут о том, как они переживают
самоизоляцию.
Выборгский замок подготовил онлайн-экскурсии по площадям Выборга, где
расскажет о символах – трансляции будут проходить с 14:00 до 20:00. А в
завершении дня, в 22:00, в формате видео 360 градусов в замке выступит квинтет
Newzette. Трансляции будут проводиться в соцсетях Выборгского замка. Парк в
18.00 «Монрепо» проведет экскурсию-шутку «Были и небылички парка Монрепо», где
расскажет легенды и тайны этого места. А в 18:00 пройдет трансляция виртуальной
сказки-путешествия «В поисках Сампо», в этом сотрудникам музея помогут артисты
Выборгского молодежного театра.
Музей-заповедник «Прорыв блокады
Ленинграда» в 18:00 в социальных
сетях проведет виртуальную экскурсию «Символы нашей победы». Сотрудники
расскажут о панораме и диораме, а также о том, что можно посмотреть на
предмузейной площади.
Музейно-мемориальный комплекс «Дорога
Жизни» открыл на своем сайте
специальный раздел «Ночь музеев в Доме авиаторов», где в высоком качестве
представлены изображения музея, видеозаписи в формате 360 градусов, а также
экскурсионные маршруты.
Музей-заповедник «Старая Ладога» проведет виртуальную прогулку по древнему городу и
расскажет о жизни поселения в военные годы. Сотрудники учреждения не только
побывают на местах, но и покажут фотографии из коллекции музея. Трансляция на
сайте музея (ladogamuseum.com) и на местных телеканалах начнется в 19.00.
«Эрмитаж-Выборг» в рамках акции «Ночь музеев» проведет ретроспективу
«Как начинался Эрмитаж-Выборг». Также в группе Эрмитажа пройдет
онлайн-экскурсия по выставке «От неоклассицизма до импрессионизма. Французская
живопись и скульптура XIX века».
Любителей
музыки в Ночь музеев ждут онлайн трансляции концертов. В 17.00 в группе Музея-усадьба «Рождествено» в ВКонтакте
начнется концерт солистов оркестра Мариинского театра Геннадия Никонова (труба,
контр-тенор) и Екатерины Травкиной (виолончель), с участием Петра Никонова
(ударные инструменты) и пианиста Олега Ванштейна. В программе прозвучат
сочинения композиторов Баха, Генделя, Шуберта, Чайковского, Рахманинова,
Пахмутовой, Бабаджаняна.
Подключатся к акции и музыканты
симфонического оркестра Ленобласти «Таврический». В 19:00 они выйдут в прямой эфир на
интернет-площадках из Музея современного искусства в городе Сосновый Бор.
Концерт носит название «Победа. Цветы. Любовь», в программе – произведения ведущих композиторов XX века – Рахманинова,
Прокофьева, Скрябина, а также музыка петербургского композитора XXI века Мурата
Кабардокова (исполнять свои композиции будет сам автор).
Государственный дом-музей Н.А.
Римского-Корсакова в 18.00 опубликует
рассказ «Сии листки необходимы», основанный на мемориальном альбоме с рисунками
матери композитора, который хранится в фондах музея. Лужский
историко-краеведческий музей в 20.00 пригласит посетителей на виртуальную
выставку изделий из керамики «Глина, ожившая в женских руках». Просмотр – в
официальной группе ВКонтакте .
Музей истории Волхова в 18:00 представит видеоматериалы о
героях-победителях: легендарном руководителе строительства Волховской ГЭС
Генрихе Осиповиче Графтио и его детище – Волховской ГЭС. Тосненский
историко-краеведческий музей открывает виртуальную выставку «Путь солдата»,
которая посвящена уроженцу Тосно, Герою Советского Союза Виктору Сергеевичу
Зикееву (1921-1987). Экскурсия начнется в 20:00.
На
официальной странице Музея истории
города Шлиссельбурга пройдёт виртуальная музейная викторина. Три первых
правильно ответивших на все вопросы получают сертификат на индивидуальную
обзорную экскурсию. Начало мероприятия: 18.00.