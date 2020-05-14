Внесение в Конституцию РФ поправки о границах Российской Федерации – принципиально важно

- Во многом эти дополнения являются необходимыми. – делится Галина Бровина. - Мне кажется, безусловно, важным и положительным внесение в Конституцию РФ поправки о границах Российской Федерации. Таким образом подчеркивается недопустимость действий, направленных на отчуждение территорий нашей страны, а также призывов к таким действиям.

Считаю это очень важным, поскольку такое видение обеспечивает целостность и неприкосновенность моей страны при любом политическом курсе правительства.

В отношении правопреемства СССР Российской Федерацией считаю важными дополнения о том, что РФ является правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях и международных договорах.

Исключительно положительным образом можно оценить поправки в отношении утверждения семейных ценностей, охраны материнства, отцовства, осознания детства как важнейшего достояния Российской Федерации. Мне импонирует дополнение о том, что в отношении детей, оставшихся без попечения, государство возлагает на себя родительские обязанности. Несмотря на то, что это давно закреплено в российском законодательстве, считаю важным закрепление данного тезиса на уровне основного закона.

Также мне импонирует декларирование в новой трактовке культуры как уникального наследия многонационального народа РФ. Определенно данное дополнение является обеспечением гарантии охраны культурного наследия страны. Также положительным моментом является внесение поправок о правах коренных народов и соотечественников, находящихся за пределами Российской Федерации. Граждане России вправе рассчитывать на соблюдение своих конституционных прав независимо от места их проживания.