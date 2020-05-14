Внесение в Конституцию РФ поправки о границах Российской Федерации – принципиально важно

- Во
многом эти дополнения являются необходимыми. – делится Галина Бровина. - Мне
кажется, безусловно, важным и положительным внесение в Конституцию РФ поправки
о границах Российской Федерации. Таким образом подчеркивается недопустимость
действий, направленных на отчуждение территорий нашей страны, а также призывов
к таким действиям.
Считаю
это очень важным, поскольку такое видение обеспечивает целостность и
неприкосновенность моей страны при любом политическом курсе правительства.
В
отношении правопреемства СССР Российской Федерацией считаю важными дополнения о
том, что РФ является правопреемником СССР в отношении членства в международных
организациях и международных договорах.
Исключительно
положительным образом можно оценить поправки в отношении утверждения семейных
ценностей, охраны материнства, отцовства, осознания детства как важнейшего
достояния Российской Федерации. Мне импонирует дополнение о том, что в
отношении детей, оставшихся без попечения, государство возлагает на себя
родительские обязанности. Несмотря на то, что это давно закреплено в российском
законодательстве, считаю важным закрепление данного тезиса на уровне основного
закона.
Также
мне импонирует декларирование в новой трактовке культуры как уникального
наследия многонационального народа РФ. Определенно данное дополнение является
обеспечением гарантии охраны культурного наследия страны. Также положительным
моментом является внесение поправок о правах коренных народов и
соотечественников, находящихся за пределами Российской Федерации. Граждане
России вправе рассчитывать на соблюдение своих конституционных прав независимо
от места их проживания.