Община грузинских евреев в Санкт-Петербурге: евреи по происхождению, грузины по характеру

Грузинские евреи значительно обосновались в Петербурге после 1993 года. Начало грузино-абхазского конфликта послужило поводом массового отъезда еврейской диаспоры из Сухуме (ранее — в Сухуми), поскольку они - часть грузинской нации. До войны на территории Абхазии проживала большая община грузинских евреев — около 1300 человек. При поддержке Красного Креста и Еврейского агентства (Сохнут), которое помогает еврейскому народу по всему миру, большую часть общины вывезли в Израиль, некоторые же уехали в Санкт-Петербург.

Люди, бежавшие от войны, оказались в ситуации, когда пришлось начинать строить жизнь заново. Изначально грузинских евреев в Петербурге было очень мало. Община поспособствовала объединению еврейской диаспоры и установлению связи с Большой хоральной синагогой, которая является центром еврейской культуры в Петербурге.

Покинуть родной город пришлось из-за национальных разногласий, а не религиозных. Представители общины грузинских евреев несколько лет надеялись вернуться к прежней жизни в Абхазии. Из-за неопределенного политического положения непризнанного государства возвращение грузин до сих пор остается невозможным.

Столетия, прожитые в Грузии, приучили еврейскую диаспору к дружелюбному и толерантному отношению со стороны православного населения. В Грузии притеснение евреев было в корне пресечено с самого начала появления там еврейской общины. Общинный образ жизни евреев предполагает расселение вокруг синагоги — религиозно-культурного центра и места сбора евреев. По иудаистской традиции, религиозные обряды проводятся мужчинами. При этом их число должно быть не меньше 10, иначе не ощущается «Божественного присутствия». Именно поэтому евреям легче объединиться в одно поселение, чем жить по разным городам.

Самая знаменитая и большая община грузинских евреев проживала в поселке Кулаши. До начала эмиграции в Израиль 1970 года число жителей этого населенного пункта составляло 5 тысяч человек. Грузинские евреи жили обособленно, однако всё равно переняли местную культуру и колорит. Родным языком для еврейского населения Грузии является грузинский, а не иврит или идиш: религиозный фольклор, литературные произведения создаются на грузинском языке.

Евреи поделились на разные общины из-за географического положения. Помимо грузинских евреев, существуют польские, украинские, бухарские, армянские, горские, индийские и другие. По историческим корням евреи разделились на две группы: ашкеназы и сефарды. Считается, что ашкеназы — это все евреи-выходцы из Европы, в частности из Германии. Тогда как сефарды — выходцы только лишь из Испании, и поселились в Европе гораздо раньше ашкеназов. Сефардские евреи также называются испанскими, поскольку самая крупная их община существовала именно в этой стране до 1492 года, когда король Испании издал Гранадский эдикт с предписанием евреям и мусульманам креститься, либо покинуть страну. Это стало для евреев национальной трагедией. Сейчас власти Испании пытаются восстановить историческую справедливость перед изгнанными сефардами и дают им гражданство страны. Между сефардами и ашкеназами существуют значительные различия в культуре, языке, генетике и нюансах религиозных обрядов. Из-за этого их общины недолюбливают друг от друга. Ашкеназы считают себя «образованнее», а сефарды— «религиознее».

Грузинские евреи придерживаются сефардских традиций. Они по-другому молятся, праздную день рождения, а их синагога отличается иным устройством изнутри. Раввин тоже должен быть обязательно сефардским. Многие современные евреи называют себя «светскими». Под этим они подразумевают не полное следование иудейским обычаям. Тем не менее грузинские евреи отличаются своей религиозностью. Они более традиционны в бытовом плане, а семьи отличаются патриархальностью. В 2010 году была открыта синагога грузинских евреев. Здесь проходят все религиозные празднества и религиозные мероприятия общины.

Сегодня община грузинских евреев в Петербурге — сплоченное сообщество, внутри которого существуют свои правила и традиции. Культура Грузии сильно повлияла на быт, характер и привычки, но не разобщила веру евреев и традиции их общины.

Софья Лобанова

Фото из книги о истории грузинских евреев