Пушкинский праздник в формате онлайн

Как отметила председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Наталья Куделя, в этом году формат праздника из-за эпидемиологической ситуации изменился кардинально. Массовых гуляний не будет. Их заменит дистанционная программа с конкурсами в социальных сетях.

Так, 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, планируется показ записи концерта в сети Интернет. Пройдет акция «Читаем Пушкина вместе». Руководство Ленинградской области, Гатчинского района, а также артисты, пушкиноведы, почетные граждане Гатчинского района будут читать поэму «Руслан и Людмила» - в этом году 200 лет со дня первой публикации произведения.

Для детей будет объявлен конкурс прочтения стихов Александра Сергеевича. Комитетом по культуре и туризму Гатчинского района в ближайшее время будет разработано положение о конкурсе и подготовлены призы для победителей.

Пройдет и полюбившейся всеми пушкинский карнавал. Участники 17 поселений (по желанию) создадут видеосюжеты на тему: «Бегут, меняясь, наши лета, меняя всё, меняя нас…»