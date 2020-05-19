Пушкинский праздник в формате онлайн

Как отметила председатель
комитета по культуре и туризму Гатчинского района Наталья Куделя, в этом году
формат праздника из-за эпидемиологической ситуации изменился кардинально.
Массовых гуляний не будет. Их заменит дистанционная программа с конкурсами в социальных
сетях.
Так, 6 июня, в день
рождения А.С. Пушкина, планируется показ записи концерта в сети Интернет.
Пройдет акция «Читаем Пушкина вместе». Руководство Ленинградской области,
Гатчинского района, а также артисты, пушкиноведы, почетные граждане Гатчинского
района будут читать поэму «Руслан и Людмила» - в этом году 200 лет со дня
первой публикации произведения.
Для детей будет объявлен
конкурс прочтения стихов Александра Сергеевича. Комитетом по культуре и туризму
Гатчинского района в ближайшее время будет разработано положение о конкурсе и
подготовлены призы для победителей.
Пройдет и полюбившейся
всеми пушкинский карнавал. Участники 17 поселений (по желанию) создадут
видеосюжеты на тему: «Бегут, меняясь, наши лета, меняя всё, меняя нас…»