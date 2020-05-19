Пушкинский праздник в формате онлайн

Пушкинский праздник в формате онлайн

Гатчинский район готовится к традиционному «Пушкинскому празднику», который более 30 лет проходит в Гатчинском районе. Концепцию праздника в этом году озвучили на аппаратном совещании администрации района.

Рубрики : Культура     19 May 2020

Как отметила председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Наталья Куделя, в этом году формат праздника из-за эпидемиологической ситуации изменился кардинально. Массовых гуляний не будет. Их заменит дистанционная программа с конкурсами в социальных сетях.

Так, 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, планируется показ записи концерта в сети Интернет. Пройдет акция «Читаем Пушкина вместе». Руководство Ленинградской области, Гатчинского района, а также артисты, пушкиноведы, почетные граждане Гатчинского района будут читать поэму «Руслан и Людмила» - в этом году 200 лет со дня первой публикации произведения.

Для детей будет объявлен конкурс прочтения стихов Александра Сергеевича. Комитетом по культуре и туризму Гатчинского района в ближайшее время будет разработано положение о конкурсе и подготовлены призы для победителей.

Пройдет и полюбившейся всеми пушкинский карнавал. Участники 17 поселений (по желанию) создадут видеосюжеты на тему: «Бегут, меняясь, наши лета, меняя всё, меняя нас…»

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