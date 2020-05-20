Как живем в условиях пандемии: часто задаваемые вопросы

Каковы условия работы непродуктовых магазинов и торговых центров?

В Ленинградской области с 12 мая разрешена торговля непродовольственными товарами и работа сферы услуг. Районы Ленинградской области разделены три зоны на основании эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора. В зависимости от зоны введены ограничительные меры для бизнеса, сферы услуг, образовательных учреждений, сферы досуга и культуры.

При изменении эпидемиологической ситуации районах они могут перейти в другую зону — с более жёсткими ограничениями или наоборот.

В «красной» зоне (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы) при обязательном использовании масок разрешена торговля непродовольственными товарами (кроме парфюмерии и косметики и без использования примерочных кабин).

В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) при обязательном использовании масок разрешена торговля непродовольственными товарами без использования примерочных кабин.

При этом в «красной» и «желтой» зоне запрещена работа временных вещевых рынков и ярмарок.

В районах «красной» зоны (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы) и «желтой» зоны (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) разрешена деятельность торговых центров и комплексов площадью не более 25 тысяч кв.м. включительно.

Также разрешена работа магазинов с площадью зала более 400 кв.м. при обязательном наличии отдельного наружного входа.

При этом вне зависимости от площади объекта в торговых центрах разрешена работа магазинов, где реализуются продукты питания, товары первой необходимости, товары для сада и огорода, детские товары, мебель, строительные товары, товары в аптечных организациях. Посетители всех торговых объектов обязательно должны быть в масках, персонал – в масках и перчатках.

В «красной» зоне запрещена торговля парфюмерией и косметикой как в отдельных магазинах, так и в торговых центрах.

В «зеленой» зоне (Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) при обязательном использовании масок разрешена торговля непродовольственными товарами, работа временных вещевых рынков и ярмарок, торговых центров, парков развлечений.

Обслуживающий персонал всех торговых предприятий и сферы услуг Ленинградской области обязательно должен использовать средства индивидуальной защиты, также магазины должны обеспечить для посетителей возможность приобретения гигиенических масок. Хозяйствующие субъекты, возобновляющие свою деятельность, обязаны осуществлять контроль за использованием покупателями, посетителями и клиентами средств индивидуальной защиты органов дыхания. За несоблюдение указанных требований установлена административная ответственность, вплоть до приостановки деятельности.

Какие услуги парикмахерских и салонов красоты разрешены?

Оказание услуг по уходу за волосами, маникюра и педикюра разрешены на всей территории Ленинградской области при обязательном условии использования масок, а также в зале можно использовать до 50% посадочных мест, но не более двух посетителей одновременно.

В «желтой зоне» (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) помимо этого разрешены услуги солярия.

В «зеленой зоне» (Сосновый Бор, Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) также разрешены услуги солярия и массажа, эстетическое удаление волос и оздоровительный уход за телом. При этом в помещении каждые два часа должна производиться дезинфекция, все сотрудники и клиенты должны быть обеспечены гигиеническими масками, бахилами, сотрудники также – одноразовыми перчатками.

При входе в парикмахерскую или салон красоты нужно производить измерение температуры сотрудникам и посетителям. Каждая организация обязана вести список посетителей с указанием даты посещения, фамилии, имени, отчества и мобильного телефона посетителя.

Как работают предприятия общественного питания?

Предприятиям общественного питания разрешено работать в районах «желтой» и «зеленой» зон, но обслуживать посетителей не в закрытых помещениях, а строго на террасах или выносных столах. Между столами необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра. Использовать можно до 50% посадочных мест, за четырехместным столом заполняемость должна быть не более 50%.

Рестораны, кафе и другие заведения общепита могут использовать одноразовую посуду или обязательно обрабатывать посуду в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов.

В районах «красной» зоны (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы) работа предприятий общественного питания запрещена.

Можно ли возобновить прогулки детям и взрослым на свежем воздухе?

В Ленинградской области допускается перемещение детей без родителей или иных законных представителей при двух условиях: в границах населенного пункта и с 8.00 до 22.00 часов.

Разрешены семейные прогулки в парках, скверах и других зонах отдыха на открытом воздухе (так же как одиночные и парные) при соблюдении социальной дистанции и с использованием масок.

Не допускается посещение детских площадок, расположенных на территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Тосненского, Кировского районов.

Каковы меры санитарно-эпидемиологической безопасности в магазинах?

Обязательно использование масок покупателями и наличие масок в магазине для продажи или раздачи тем посетителям, кто пришел без них. Также в масках и перчатках обязаны быть все продавцы и обслуживающий персонал. Кроме того, во всех торговых предприятиях для посетителей должна быть размещена доступная информация о принятых мерах и телефон «горячей линии» для обращений при их несоблюдении.

Будут ли в Ленинградской области выдавать маски бесплатно?

Многодетным и малообеспеченным семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, инвалидам с минимальной пенсией, пенсионерам с минимальной пенсией через службы социальной защиты и местные администрации раздадут комплекты масок — из расчета 10 масок на одного члена семьи.

Кроме того, при поддержке бизнеса, через фонд партии «Единая Россия» в Ленинградской области в течение двух недель будут бесплатно раздавать маски на улицах: по две маски на человека.

Как продолжится работа спортивных секций и можно ли ученикам посещать пришкольные спортивные площадки?

В «красной» зоне (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы) разрешены только индивидуальные (парные) тренировки на свежем воздухе без использования раздевалок.

В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) разрешены групповые тренировки до 10 человек на открытом воздухе без использования раздевалок.

В «зелёной» зоне (Волховский район, Сосновый Бор, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) можно устраивать тренировки на открытом воздухе без использования раздевалок также группами до 10 человек.

Возможно посещение пришкольных стадионов учениками в свободное время группами до 10 человек.

Можно ли посещать учреждения культуры, театры, кинотеатры и библиотеки?

Музеям, расположенным в «красной» зоне (Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский районы), с 12 мая разрешены экскурсии только на открытом воздухе численностью до пяти посетителей. Ношение масок — обязательное условие. В «желтой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский районы) на открытом воздухе могут проходить экскурсии до семи человек, внутри помещений — до пяти. Во всех случаях посетители и сотрудники также должны быть в масках. В «зелёной» зоне (Волховский район, Сосновый Бор, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский и Сланцевский районы) можно проводить экскурсии без ограничений численности на открытом воздухе и до девяти человек внутри помещений. Маски обязательны.

С 12 мая в Ленинградской области разрешена работа кинотеатров, находящихся в «зелёной» зоне. Учреждения должны выполнить два условия: пускать зрителей в масках и заполнять залы не более, чем на половину. Работа кинотеатров в красной и жёлтой зонах запрещена.

Театры (в том числе в Домах культуры) «красной» и «жёлтой» зон могут с 12 мая проводить репетиции. Работающие в «зелёной» зоне театры могут играть спектакли при условии заполняемости зала не более, чем наполовину. Зрители должны быть в масках.

Библиотеки региона, расположенные в «красной» зоне, не работают. Библиотеки «жёлтой» и «зеленой» зон смогут работать при обязательном ношении посетителями и сотрудниками масок.