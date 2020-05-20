Обслуживание «строгого режима»

В рабочую группу вошли представители администрации Гатчинского района, правительства Ленинградской области и правоохранительных органов.

Кафе «Узбекская кухня» уже посещали накануне выездной проверки и выписали предписания о необходимости устранения нарушений правил, но, как выяснилось, они были проигнорированы. В кафе невооруженным глазом всюду видна грязь. Зеркало в туалете, похоже, вымыли грязной тряпкой, а оставшуюся воду слили прямо в раковину.

Повар, он же кассир, не смог ответить на вопрос, какой дезинфицирующий раствор предоставляется посетителям для обработки рук, чем обрабатываются контактные поверхности и моется пол. Отсутствуют журналы уборки, термометрии, перчатки и средства дезинфекции у повара. Одежда у сотрудника грязная, рядом с кассой и входом в кухню свалена верхняя одежда. Стулья и столы не перегорожены, хотя, как утверждает повар, кафе работает только на вынос.

Из общего зала видно, как на кухне маринуется мясо. Даже издалека понятно, что весь процесс проходит в антисанитарных условиях и практически на полу.

- Санитарное состояние не соответствует требованиям, - резюмировал заместитель главы районной администрации Роман Дерендяев и сказал о необходимости проведения повторной проверки, но уже сотрудниками Роспотребнадзора.

Роман Дерендяев рекомендовал подоспевшему представителю руководства кафе закрыть заведение общепита, исправить обозначенные проблемы, оповестить членов рабочей группы, вновь пройти проверку и только тогда открыться.

Следующим пунктом выездной проверки стали многочисленные предприниматели в микрорайоне Хохлово поле. Члены рабочей группы проверили работу салонов красоты «Марго», «7 пятниц» и «Глория».

Управляющая салоном красоты «Марго» Мария Союнен продемонстрировала журнал посетителей с указанием личных данных и номера телефона, журналы термометрии, уборки помещений и проветриваний, средства для дезинфекции рук и обработки поверхностей и пола. На входе размещена информация о том, что посещение салона возможно только по предварительной записи, а посетители должны приходить в масках.

В салоне красоты «7 пятниц» члены рабочей группы сделали замечания по поводу отсутствия соответствующей информации на входе, а также об отсутствии журнала термометрии сотрудников.

В салоне красоты «Глория» не обнаружилось кварцевальной лампы. Руководители салона ее приобрели, но доставка задерживается. Роман Дерендяев предупредил, что рабочая группа вновь посетит салон на следующий день, и лампа должна работать – таковы требования постановления губернатора Ленинградской области и Роспотребнадзора.

Также члены рабочей группы проверяли в салонах красоты количество сотрудников, работающих в одну смену, которое не должно превышать 50 % от общего количества мастеров.

- В целом, салоны красоты в Гатчине подошли ответственно к выполнению всех требований безопасности, чтобы вновь приступить к работе. Они закупили необходимые средства индивидуальной защиты: одноразовые маски, перчатки и пеньюары, а также дезинфицирующие средства, кварцевальные лампы и градусники. Замечания, как правило, сразу же устраняют, но мы все равно постоянно их проверяем, - отметил Роман Дерендяев.

В этот же день члены рабочей группы проверили соблюдение норм безопасности в магазинах «Восторг», «Пятерочка» и в ТЦ «Орлова Роща» на улице Хохлова, д.8 и сделали некоторые замечания по ведению торговли, в том числе о необходимости убрать с витрин косметику, которой пока торговать нельзя.

Несмотря на то, что магазин готового шашлыка Барбекю SHOP на улице Хохлова, д.16 работает только на вынос, и в сам магазин заходит только курьер, чтобы взять заказ, здесь также обязаны выполнять все требования. К сожалению, в ходе проверки выяснилось, что в магазине отсутствуют журналы термометрии, уборки и средства дезинфекции. Руководству также было рекомендовано прекратить работу, устранить нарушения, вызвать рабочую группу для проверки и только потом вновь открыться.

Администрация Гатчинского района предупреждает о важности неукоснительного соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм и требований. Проверки проводятся ежедневно.

Фото автора