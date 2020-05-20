Обслуживание «строгого режима»

В рабочую группу вошли
представители администрации Гатчинского района, правительства Ленинградской
области и правоохранительных органов.
Кафе «Узбекская кухня»
уже посещали накануне выездной проверки и выписали предписания о необходимости
устранения нарушений правил, но, как выяснилось, они были проигнорированы. В
кафе невооруженным глазом всюду видна грязь. Зеркало в туалете, похоже, вымыли
грязной тряпкой, а оставшуюся воду слили прямо в раковину.
Повар, он же кассир, не
смог ответить на вопрос, какой дезинфицирующий раствор предоставляется
посетителям для обработки рук, чем обрабатываются контактные поверхности и
моется пол. Отсутствуют журналы уборки, термометрии, перчатки и средства
дезинфекции у повара. Одежда у сотрудника грязная, рядом с кассой и входом в
кухню свалена верхняя одежда. Стулья и столы не перегорожены, хотя, как
утверждает повар, кафе работает только на вынос.
Из общего зала видно, как
на кухне маринуется мясо. Даже издалека понятно, что весь процесс проходит в
антисанитарных условиях и практически на полу.
- Санитарное состояние не
соответствует требованиям, - резюмировал заместитель главы районной
администрации Роман Дерендяев и сказал о необходимости проведения повторной
проверки, но уже сотрудниками Роспотребнадзора.
Роман Дерендяев
рекомендовал подоспевшему представителю руководства кафе закрыть заведение
общепита, исправить обозначенные проблемы, оповестить членов рабочей группы,
вновь пройти проверку и только тогда открыться.
Следующим пунктом
выездной проверки стали многочисленные предприниматели в микрорайоне Хохлово
поле. Члены рабочей группы проверили работу салонов красоты «Марго», «7 пятниц»
и «Глория».
Управляющая салоном
красоты «Марго» Мария Союнен продемонстрировала журнал посетителей с указанием
личных данных и номера телефона, журналы термометрии, уборки помещений и
проветриваний, средства для дезинфекции рук и обработки поверхностей и пола. На
входе размещена информация о том, что посещение салона возможно только по
предварительной записи, а посетители должны приходить в масках.
В салоне красоты «7
пятниц» члены рабочей группы сделали замечания по поводу отсутствия
соответствующей информации на входе, а также об отсутствии журнала термометрии
сотрудников.
В салоне красоты «Глория»
не обнаружилось кварцевальной лампы. Руководители салона ее приобрели, но
доставка задерживается. Роман Дерендяев предупредил, что рабочая группа вновь
посетит салон на следующий день, и лампа должна работать – таковы требования
постановления губернатора Ленинградской области и Роспотребнадзора.
Также члены рабочей
группы проверяли в салонах красоты количество сотрудников, работающих в одну
смену, которое не должно превышать 50 % от общего количества мастеров.
- В целом, салоны красоты
в Гатчине подошли ответственно к выполнению всех требований безопасности, чтобы
вновь приступить к работе. Они закупили необходимые средства индивидуальной
защиты: одноразовые маски, перчатки и пеньюары, а также дезинфицирующие
средства, кварцевальные лампы и градусники. Замечания, как правило, сразу же
устраняют, но мы все равно постоянно их проверяем, - отметил Роман Дерендяев.
В этот же день члены
рабочей группы проверили соблюдение норм безопасности в магазинах «Восторг»,
«Пятерочка» и в ТЦ «Орлова Роща» на улице Хохлова, д.8 и сделали некоторые
замечания по ведению торговли, в том числе о необходимости убрать с витрин
косметику, которой пока торговать нельзя.
Несмотря на то, что
магазин готового шашлыка Барбекю SHOP на улице Хохлова, д.16 работает только на
вынос, и в сам магазин заходит только курьер, чтобы взять заказ, здесь также
обязаны выполнять все требования. К сожалению, в ходе проверки выяснилось, что
в магазине отсутствуют журналы термометрии, уборки и средства дезинфекции.
Руководству также было рекомендовано прекратить работу, устранить нарушения,
вызвать рабочую группу для проверки и только потом вновь открыться.
Администрация Гатчинского
района предупреждает о важности неукоснительного соблюдения всех
санитарно-эпидемиологических норм и требований. Проверки проводятся ежедневно.
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