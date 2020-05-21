День полярника: люди и цифры Российской Арктики

День полярника — это праздник не только работников станций на Северном или Южном полюсах, но и геологов, океанологов, газовиков, нефтяников и в целом всех жителей Арктической зоны России. В нее входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные районы Республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области.

По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической зоне России проживало около 2,4 млн человек. Подавляющую часть населения составляют городские жители, их доля достигает 89%. К слову, в Арктической зоне находится Мурманск — самый крупный город мира, расположенный за Северным полярным кругом. Его население составляет почти 300 тыс. человек. В Арктической зоне РФ есть и районы с высокой долей сельского населения — это места компактного проживания коренных народов Крайнего Севера. Население Арктической зоны сравнительно молодое, ведь там живут и работают в основном люди трудоспособного возраста.

В российской Арктике расположены сотни месторождений угля, нефти, газа, алмазов и различных руд. Неудивительно, что процесс ее заселения тесно связан с освоением природных ресурсов. Наиболее интенсивный приток населения на российский север наблюдался в XX веке: в 1930–1960-х годах активно осваивалась европейская часть Арктики — Архангельская и Мурманская области, а также Республика Коми. В конце 1960-х годов в связи с началом разработки нефтегазовых месторождений зафиксирован взрывной рост населения северо-восточных территорий. Распад СССР сильно ударил по Северу — с 1990-х годов постоянное население региона неуклонно сокращается. Миграционный отток в последние годы уменьшился, но все еще остается достаточно сильным.

При этом интерес к Арктике сейчас очень высок, и не только в России. Например, Китай постоянно увеличивает свой ледокольный флот, отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Трудно переоценить значение Арктики, сегодня это последний неосвоенный регион на планете. Инициативы разных стран по освоению богатств Арктики напоминают космическую гонку — соперничество в освоении космоса между СССР и США. Мировой кризис несколько заслонил актуальность этой темы, но вкладываться в долгосрочные проекты по освоению богатств российской Арктики нужно именно сейчас, иначе будет поздно», — рассказал Журавлев Медиаофису Всероссийской переписи населения.

Сколько людей необходимо для освоения Арктики? Часть исследователей считают, что не менее 7–8 млн человек, другие полагают, что менее 5–6 млн. В любом случае для обеспечения притока людей в регион нужно создавать привлекательные условия. В мае Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщило о намерении создать систему преференций для россиян, проживающих в Арктике или переезжающих туда работать. Проект стратегии развития Арктики и обеспечения национальной безопасности до 2035 года внесен в правительство. В качестве ключевых показателей стратегии рассматриваются рост продолжительности жизни и миграционного потока в регион.

Актуализированные данные о численности и структуре населения Арктической зоны будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».