Новый детский сад в Малом Верево

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на строительство детсада, подрядчик начал подготовительные работы по организации строительной площадки.

Трехэтажное здание детского сада общеразвивающего типа рассчитано на 11 групп по 20 детей в возрасте от года до семи лет. В учреждении предусмотрены дополнительные помещения для занятий с детьми, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, медицинский пункт и пищеблок.

Стоимость строительно-монтажных работ и необходимого оборудования составляет 296 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.