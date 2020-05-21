Новый детский сад в Малом Верево

Новый детский сад в Малом Верево

Дан «зелёный свет» строительству детского сада на 220 мест в деревне Малое Верево Гатчинского района.

Рубрики : Городская среда     21 May 2020

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на строительство детсада, подрядчик начал подготовительные работы по организации строительной площадки.

Трехэтажное здание детского сада общеразвивающего типа рассчитано на 11 групп по 20 детей в возрасте от года до семи лет. В учреждении предусмотрены дополнительные  помещения  для занятий с детьми, музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, медицинский  пункт и пищеблок.

Стоимость строительно-монтажных работ и необходимого оборудования составляет 296 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

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