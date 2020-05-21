Плановые отключения в Гатчинском районе 22 мая

Плановые отключения в Гатчинском районе 22 мая

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в ряде населенных пунктов Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     21 May 2020

22 мая с 10.00 до 19.00 

Сиверское ГП:

д. Куровицы

с 10.00 до 17.00 

д. Новосиверская

Стахановская д.15

 

22 мая с 10.00 до 18.00

Дружногорское ГП:

д. Лампово

 

22 мая с 09:00 до 17:00

Кобринское СП:

д. Меньково

 

22 мая с 09:00 до 16:00

Таицкое ГП:

д. Истинка

д. Тихвинка

                  

22 мая с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Мута-Кюля,

д. Петрово.

с 09:30 до 18:00

п/ф "Скворицы"

 

22 мая с 09.00 до 17.00 

Большеколпанское СП:

д. Тихковицы

д. Лядино

д. Вакколово

д. Старое Колено

д. Новое Колено

с.Никольское, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Мира, Киевское ш. конец четная сторона         

 

22 мая с 09:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Шаглино

 

22 мая с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:       

д. Войсковицы, ул. Грунева            

 

26 мая 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово, ул. Лесосеменная, Гатчинский лесхоз

 

С 25 мая 21:00 до 26 мая 24:00 дважды на 30 минут

п/ф «Скворицы», ОАО «Коммунальные Системы Гатчинского района» ООО Компания АСК.

п. Терволово, ш.Гатчинское, ул. Целинная, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Сиреневая,ул. Липовая, ул. Инкубаторная, «Эко Петробалт». Охрана «Шельф», ОП Монитор, консервный завод, АО «Красногвардейский комплекс»

 

25 мая с 10:00 до 18:00

п. Терволово ул. Дачная уч. 3,7

 

22 мая с 13:00 до 13:30

п. Терволово

КНС, школа ул. Школьная д.1, амбулатория, ул. Ленинградская, Новая, Ряхмузи, Садовая, Сельская, дом престарелых, Спортивная

УК ТСЖ Возрождение

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