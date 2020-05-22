Сообразили на троих

28-летний
уроженец Вышнего Волочка Виктор И. вступил в преступный сговор и разработал
план совершения преступления совместно с двумя офисными работницами. Дамы
работали в одной из гатчинских организаций – в группе офисов № 7 публичного
акционерного общества. В должностные обязанности одной из их входил контроль
наличия и движения товарно-материальных ценностей офиса продаж, обеспечение их
сохранности, а также обязанности по соблюдению кассовой дисциплины, правил
ведения денежных расчетов, кассовых операций – в общем,
административно-хозяйственные функции. И, согласно договору о полной
индивидуальной материальной ответственности, дама являлась материально
ответственным лицом и несла полную индивидуальную материальную ответственность
за недостачу вверенного ей работодателем имущества.
Два
года назад этот Виктор тоже работал в Гатчине, в офисе ПАО, потом заболел,
уволился и заходил к бывшим сослуживцам только в гости. Последний раз он
навестил их аккурат накануне кражи.
К
их сговору присоединилась другая сотрудница, занимающая должность руководителя
офиса и отвечающая за процесс обслуживания и продаж в офисе и прочее – дама,
выполняющая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные
функции. И также несущая полную индивидуальную материальную ответственность. В
случае исчезновения денег из офисного сейфа, обеих сотрудниц, согласно
трудовому договору, ждала материальная ответственность.
Инсценировка
кражи потребовалась, чтобы этой ответственности избежать. Поскольку обе они –
дама, приятная во всех отношениях, и дама просто приятная – решили похитить
деньги, принадлежащие акционерному обществу. Идею подал бывший сотрудник –
Виктор И., который и выступил в роли сообщника, для сокрытия растраты.
Кражу
совершили после январских праздников, в течение рабочего дня. Женщины взяли из
сейфа акционерного общества 340 тысяч рублей и положили в сумочку, которую одна
из них и вынесла благополучно из офиса вечером после работы. Ключ от офиса она
передала Виктору И. Тем временем ее подельница, задержавшись на рабочем месте,
положила ключ от сейфа в условленное место, чтобы пособник мог беспрепятственно
проникнуть в офис и сейф открыть. А затем так же беспрепятственно выйти.
С
этой целью под покровом ночи молодой человек подошел к зданию офиса на
Соборной, открыл входную дверь выданным ключом, зашел в офис, раскрыл двери
шкафов, где находятся сейфы, выдвинул ящики стола и покинул помещение, оставив
входную дверь не запертой. Так он инсценировал незаконное проникновение в офис
неизвестных злоумышленников.
Украденные
деньги они разделили поровну на троих и распорядились ими по своему усмотрению.
Организация понесла крупный ущерб.
…Наутро
после визита Виктора в офис акционерное общество заявило о ночной краже. На
записи камеры видеонаблюдения сотрудники увидели неизвестного молодого
человека, который что-то взял с полки в приемной, открыл шкаф, в котором
находился сейф, и вышел вон. На той же записи было видно, что одна из офисных
дам покинула рабочее место в одиннадцатом часу вечера. Прибыла
следственно-оперативная группа, в офис вызвали обеих материально-ответственных
сотрудниц. Провели инвентаризацию, подсчитали убытки – не досчитались 340 тысяч
рублей. Имитация кражи не удалась – ночной «вор» схалтурил: сейф, из которого
пропали деньги, остался …заперт.
Офисные
сотрудницы были изобличены в ходе расследования. Они дали признательные
показания и заявили о сообщнике. Допрошенный в качестве подозреваемого, Виктор
И. стал все отрицать. Он ссылался на то, что давно уволился из этой организации
и работал в Петербурге в автосервисе. И в ночь инсценировки кражи находился в
съемной квартире, которую ему предоставил работодатель – в Петербурге на улице
Передовиков. Однако подтвердить сей факт не может, поскольку автосервис
закрылся, а его владелец уехал жить за границу.
Виктора
И. заключили под стражу. Под арестом он провел три с половиной месяца – до
суда. Несмотря на отрицание, виновность гражданина И. была доказана материалами
следствия. Против него были показания обеих дам, которые, к тому же, узнали его
на записи с камеры видеонаблюдения – по характерной походке вразвалку, по
манере держать руку в кармане, по куртке с эмблемой «Найк».
Женщины
оказались на скамье подсудимых раньше своего подельника: они были признаны
виновными и осуждены по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с
использованием служебного положения, в крупном размере) к двум годам лишения
свободы условно.
Гражданин
И. в судебном заседании своей вины не признал, но суд счел его показания
недостоверными. Его действия также были квалифицированы по части 3 статьи 160
УК РФ. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих факторов: отсутствие
судимости, удовлетворительную характеристику с места жительства, наличие на
иждивении несовершеннолетней сестры, больной бабушки и беременной сожительницы.
Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.
В
итоге Гатчинский городской суд признал Виктора И. виновным и назначил ему
наказание на срок четыре года лишения свободы – условно, с испытательным сроком
в пять лет. Кроме того, суд постановил удовлетворить в полном объеме
гражданский иск акционерного общества о возмещении имущественного ущерба,
причиненного в результате кражи, и взыскать с подсудимого 260 тысяч рублей.
На
гражданина И. возложили ряд обязанностей по приговору суда: встать на учет по
месту постоянного жительства в специализированном государственном органе,
контролирующем поведение осужденных и являться туда на регистрацию два раза в
месяц. А также официально трудоустроиться и трудиться в период всего
испытательного срока, а в случае увольнения снова устроиться на работу в
течение месяца. Не менять места жительства и работы без уведомления
специализированного органа и в ночное время – с 10 вечера до 6 утра –
находиться дома, в крайнем случае – на работе.
По информации ст. помощника прокурора Н.Ю. Икоевой