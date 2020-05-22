Сообразили на троих

28-летний уроженец Вышнего Волочка Виктор И. вступил в преступный сговор и разработал план совершения преступления совместно с двумя офисными работницами. Дамы работали в одной из гатчинских организаций – в группе офисов № 7 публичного акционерного общества. В должностные обязанности одной из их входил контроль наличия и движения товарно-материальных ценностей офиса продаж, обеспечение их сохранности, а также обязанности по соблюдению кассовой дисциплины, правил ведения денежных расчетов, кассовых операций – в общем, административно-хозяйственные функции. И, согласно договору о полной индивидуальной материальной ответственности, дама являлась материально ответственным лицом и несла полную индивидуальную материальную ответственность за недостачу вверенного ей работодателем имущества.

Два года назад этот Виктор тоже работал в Гатчине, в офисе ПАО, потом заболел, уволился и заходил к бывшим сослуживцам только в гости. Последний раз он навестил их аккурат накануне кражи.

К их сговору присоединилась другая сотрудница, занимающая должность руководителя офиса и отвечающая за процесс обслуживания и продаж в офисе и прочее – дама, выполняющая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. И также несущая полную индивидуальную материальную ответственность. В случае исчезновения денег из офисного сейфа, обеих сотрудниц, согласно трудовому договору, ждала материальная ответственность.

Инсценировка кражи потребовалась, чтобы этой ответственности избежать. Поскольку обе они – дама, приятная во всех отношениях, и дама просто приятная – решили похитить деньги, принадлежащие акционерному обществу. Идею подал бывший сотрудник – Виктор И., который и выступил в роли сообщника, для сокрытия растраты.

Кражу совершили после январских праздников, в течение рабочего дня. Женщины взяли из сейфа акционерного общества 340 тысяч рублей и положили в сумочку, которую одна из них и вынесла благополучно из офиса вечером после работы. Ключ от офиса она передала Виктору И. Тем временем ее подельница, задержавшись на рабочем месте, положила ключ от сейфа в условленное место, чтобы пособник мог беспрепятственно проникнуть в офис и сейф открыть. А затем так же беспрепятственно выйти.

С этой целью под покровом ночи молодой человек подошел к зданию офиса на Соборной, открыл входную дверь выданным ключом, зашел в офис, раскрыл двери шкафов, где находятся сейфы, выдвинул ящики стола и покинул помещение, оставив входную дверь не запертой. Так он инсценировал незаконное проникновение в офис неизвестных злоумышленников.

Украденные деньги они разделили поровну на троих и распорядились ими по своему усмотрению. Организация понесла крупный ущерб.

…Наутро после визита Виктора в офис акционерное общество заявило о ночной краже. На записи камеры видеонаблюдения сотрудники увидели неизвестного молодого человека, который что-то взял с полки в приемной, открыл шкаф, в котором находился сейф, и вышел вон. На той же записи было видно, что одна из офисных дам покинула рабочее место в одиннадцатом часу вечера. Прибыла следственно-оперативная группа, в офис вызвали обеих материально-ответственных сотрудниц. Провели инвентаризацию, подсчитали убытки – не досчитались 340 тысяч рублей. Имитация кражи не удалась – ночной «вор» схалтурил: сейф, из которого пропали деньги, остался …заперт.

Офисные сотрудницы были изобличены в ходе расследования. Они дали признательные показания и заявили о сообщнике. Допрошенный в качестве подозреваемого, Виктор И. стал все отрицать. Он ссылался на то, что давно уволился из этой организации и работал в Петербурге в автосервисе. И в ночь инсценировки кражи находился в съемной квартире, которую ему предоставил работодатель – в Петербурге на улице Передовиков. Однако подтвердить сей факт не может, поскольку автосервис закрылся, а его владелец уехал жить за границу.

Виктора И. заключили под стражу. Под арестом он провел три с половиной месяца – до суда. Несмотря на отрицание, виновность гражданина И. была доказана материалами следствия. Против него были показания обеих дам, которые, к тому же, узнали его на записи с камеры видеонаблюдения – по характерной походке вразвалку, по манере держать руку в кармане, по куртке с эмблемой «Найк».

Женщины оказались на скамье подсудимых раньше своего подельника: они были признаны виновными и осуждены по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием служебного положения, в крупном размере) к двум годам лишения свободы условно.

Гражданин И. в судебном заседании своей вины не признал, но суд счел его показания недостоверными. Его действия также были квалифицированы по части 3 статьи 160 УК РФ. При назначении наказания суд учел ряд смягчающих факторов: отсутствие судимости, удовлетворительную характеристику с места жительства, наличие на иждивении несовершеннолетней сестры, больной бабушки и беременной сожительницы. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усмотрел.

В итоге Гатчинский городской суд признал Виктора И. виновным и назначил ему наказание на срок четыре года лишения свободы – условно, с испытательным сроком в пять лет. Кроме того, суд постановил удовлетворить в полном объеме гражданский иск акционерного общества о возмещении имущественного ущерба, причиненного в результате кражи, и взыскать с подсудимого 260 тысяч рублей.

На гражданина И. возложили ряд обязанностей по приговору суда: встать на учет по месту постоянного жительства в специализированном государственном органе, контролирующем поведение осужденных и являться туда на регистрацию два раза в месяц. А также официально трудоустроиться и трудиться в период всего испытательного срока, а в случае увольнения снова устроиться на работу в течение месяца. Не менять места жительства и работы без уведомления специализированного органа и в ночное время – с 10 вечера до 6 утра – находиться дома, в крайнем случае – на работе.

По информации ст. помощника прокурора Н.Ю. Икоевой