Кредитные каникулы для граждан и предпринимателей

В первую очередь речь идет о потребительских кредитных договорах (договорах займа), в том числе и о договорах, обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенных до 03.04.2020.

Согласно изменениям, заемщики – граждане и индивидуальные предприниматели могут обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев (заемщик-индивидуальный предприниматель вместо приостановления платежей может просить об уменьшении размера платежей в течение льготного периода).

При это необходимо соблюдение одновременно следующих условий:

- размер кредита не превышает максимальной суммы, установленной Правительством РФ (в частности, для потребительских кредитов граждан – 250 тыс. руб., для автокредита или кредита, обеспеченного ипотекой, - 600 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно);

- доход заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения, снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год;

- на момент обращения заемщика за кредитными каникулами в отношении кредитного договора (договора займа) не применяются ипотечные каникулы.

Обратиться с требованием о кредитных каникулах заемщики могут до 30 сентября 2020 года, при этом, Правительство РФ вправе продлить этот срок при необходимости.

В течение льготного периода кредитор не вправе начислять заемщику неустойку (штраф, пени) за просроченные платежи или обращать взыскание на предмет залога (ипотеки). При это заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом кредитору.

В льготный период проценты по потребительскому кредиту (займу), за исключением договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой, начисляются по льготной ставке. По его окончании договор продолжает действовать на условиях, действовавших до предоставления такого периода. При этом срок возврата кредита (займа) продлевается на срок не менее срока действия льготного периода.

Указанный закон вступил в силу с 3 апреля 2020 года.