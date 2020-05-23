В воскресенье в Гатчине будут работать мобильные пункты приема вторсырья

Все желающие сдать накопившееся вторсырье могут выбрать наиболее удобный для себя пункт. Автомобили будут ждать:

- на Хохловом поле - ул. Крупской, парковка напротив Торжества, с 12.00 до 13.30;

- на Аэродроме - пл. Богданова, у библиотеки, с 12.00 до 13.30,

- на Въезде – бульвар 47 регион, у ТЦ Рощинский, с 14.000 до 15.00.

Организаторы будут готовы принять стекло, металл, бумагу, батарейки, а также редкие фракции, не принимаемые в Гатчине (по списку ЭкоТакси):

- БЕЛЫЙ непрозрачный ПЭТ из-под кефира, а также другие непрозрачный бутылочки и баночки пэт (любого цвета) (ПЭТ коррексы - не принимаются),

- ПВХ без этикеток и остатков пищи - 3 в треугольнике

- ПС/PS без этикеток и остатков пищи - 6 в треугольнике. (Помимо пищевой упаковки, ПС - это ещё и коробки из-под CD-дисков, многие вешалки) (объемный пенопласт от бытовой техники, подложки из вспененного пс - в этот раз не принимаются),

- ТЕТРАПАК и их аналоги - чистые, смятые! Горлышки снимать не надо.

- фольга, в том числе крышечки со стаканов от сметаны и т.д. (фольга в пластиковой составляющей не принимается, только чистая фольга),

- ПВХ термоусадочная пленка, снятая с бутылок и стаканчиков (йогурты, сметана, детское питание и т.д.),

- баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т.д.

- CD/DVD диски,

- пластиковые карточки,

- бритвенные станки,

- зубные щетки (не электрические),

- провода,

- мелкую технику - телефоны, планшеты, плееры, электронные книги.

Учитывая сложившуюся ситуацию, организаторы просят соблюдать следующие правила: быть в маске и перчатках, заранее отсортировать сырье (малообъемные неопределенные фракции лучше оставить на потом), чтобы сократить время пребывания на акции, соблюдать дистанцию 2 м от других участников, если образуется очередь. А также отложить сдачу вторсырья при плохом самочувствии: планируется провести еще две такие акции в июне.

Напомним, что общественный проект ЭкоДвор реализуется фондом ЭРА при поддержке The Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке движения «ЭКА» и является частью программы "Разделяй с нами" системы Coca-Cola в России, направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.