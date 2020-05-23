В воскресенье в Гатчине будут работать мобильные пункты приема вторсырья

Все
желающие сдать накопившееся вторсырье могут выбрать наиболее удобный для себя
пункт. Автомобили будут ждать:
-
на Хохловом поле - ул. Крупской, парковка напротив Торжества, с 12.00 до 13.30;
-
на Аэродроме - пл. Богданова, у
библиотеки, с 12.00 до 13.30,
-
на Въезде – бульвар 47 регион, у ТЦ Рощинский, с 14.000 до 15.00.
Организаторы
будут готовы принять стекло, металл, бумагу, батарейки, а также редкие фракции,
не принимаемые в Гатчине (по списку ЭкоТакси):
-
БЕЛЫЙ непрозрачный ПЭТ из-под кефира, а также другие непрозрачный бутылочки и
баночки пэт (любого цвета) (ПЭТ коррексы - не принимаются),
-
ПВХ без этикеток и остатков пищи - 3 в треугольнике
-
ПС/PS без этикеток и остатков пищи - 6 в треугольнике. (Помимо пищевой
упаковки, ПС - это ещё и коробки из-под CD-дисков, многие вешалки) (объемный
пенопласт от бытовой техники, подложки из вспененного пс - в этот раз не
принимаются),
- ТЕТРАПАК
и их аналоги - чистые, смятые! Горлышки снимать не надо.
- фольга,
в том числе крышечки со стаканов от сметаны и т.д. (фольга в пластиковой
составляющей не принимается, только чистая фольга),
-
ПВХ термоусадочная пленка, снятая с бутылок и стаканчиков (йогурты, сметана,
детское питание и т.д.),
- баллончики
из-под дезодорантов, освежителей и т.д.
-
CD/DVD диски,
-
пластиковые карточки,
-
бритвенные станки,
-
зубные щетки (не электрические),
-
провода,
-
мелкую технику - телефоны, планшеты, плееры, электронные книги.
Учитывая
сложившуюся ситуацию, организаторы просят соблюдать следующие правила: быть в
маске и перчатках, заранее отсортировать сырье (малообъемные неопределенные
фракции лучше оставить на потом), чтобы сократить время пребывания на акции,
соблюдать дистанцию 2 м от других участников, если образуется очередь. А также
отложить сдачу вторсырья при плохом самочувствии: планируется провести еще две
такие акции в июне.
Напомним,
что общественный проект ЭкоДвор реализуется фондом ЭРА при поддержке The
Coca-Cola Foundation и экспертной поддержке движения «ЭКА» и является частью
программы "Разделяй с нами" системы Coca-Cola в России, направленной
на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.