25 мая: в Гатчинском районе – плюс 14 заболевших

Всего по состоянию на 25 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2495 человек (в том числе 736 – в Гатчинском районе), 1460 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1026 выздоровели, 9 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+9)

- Сиверский (+1)

- Жабино (+1)

- Романовка (+1)

- Большое Верево (+1)

- Пегелево (+1)

Всего на 25 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 736 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина – 324 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 54 человека,

- п. Вырица – 36 человек,

- г. Коммунар – 29 человек,

- п. Новый Свет – 16 человек,

- п. Тайцы – 12 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- д. Лампово – 9 человек

- д. Сяськелево – 8 человек,

- д. Пудомяги, п. Дружная Горка – по 7 человек,

- д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, с. Никольское, п. Пудость – по 6 человек

- п. Терволово, д. Монделево, д. Старицы. п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое Верево – по 5 человек,

- с. Рождествено, д. Малое Верево – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Романовка – по 3 человека,

- д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Новосиверская, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская, д. Мины – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, п. Елизаветино, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка, д. Руново, д. Пегелево - по 1 человеку.

Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 122 человека.

Из регионов Северо-Запада России в «коронавирусном индексе» на 25 мая лидируют Мурманская область, Санкт-Петербург и Новгородская область. Ленинградская область – на пятом месте. Это статистика, соотносящая число заболевших COVID-19 со 100 тыс. населения, пояснил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В конце списка - Вологодская область и Карелия.