25 мая: в Гатчинском районе – плюс 14 заболевших

Всего по состоянию на 25 мая в Ленинградской области
коронавирусная инфекция диагностирована у 2495 человек (в том числе 736 – в
Гатчинском районе), 1460 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1026
выздоровели, 9 умерли.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+9)
- Сиверский (+1)
- Жабино (+1)
- Романовка (+1)
- Большое Верево (+1)
- Пегелево (+1)
Всего
на 25 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 736
жителей Гатчинского района:
- г. Гатчина – 324
человек,
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 54
человека,
- п. Вырица – 36
человек,
- г. Коммунар – 29
человек,
- п. Новый Свет – 16
человек,
- п. Тайцы – 12
человек,
- д. Батово – 10
человек,
- д. Лампово – 9
человек
- д. Сяськелево – 8
человек,
- д. Пудомяги, п.
Дружная Горка – по 7 человек,
- д. Ивановка, д.
Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, с. Никольское, п. Пудость – по
6 человек
- п. Терволово, д.
Монделево, д. Старицы. п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д.
Большие Колпаны, д. Большое Верево – по 5 человек,
- с. Рождествено, д.
Малое Верево – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п.
Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Романовка – по 3 человека,
- д. Большево, п.
Дивенский, п. Кобралово, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Новосиверская, д. Новый
Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская, д. Мины – по 2
человека,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д.
Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, п.
Елизаветино, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив
Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка, д. Руново, д.
Пегелево - по 1 человеку.
Выздоровели из числа
заболевших гатчинцев – 122 человека.
Из регионов Северо-Запада России в «коронавирусном
индексе» на 25 мая лидируют Мурманская область, Санкт-Петербург и Новгородская
область. Ленинградская область – на пятом месте. Это статистика, соотносящая
число заболевших COVID-19 со 100 тыс. населения, пояснил Информационный центр
по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В конце списка - Вологодская область и Карелия.