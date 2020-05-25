День предпринимателя отметим на «удалёнке»

Среди наиболее уязвимых сфер оказались бытовое обслуживание населения и торговля. Начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Наталья Рудченко рассказала, что в связи с пандемией из 1622 предприятий торговли приостановили свою деятельность 927 компаний. 12 мая, после снятия ограничений, открылись 902 предприятия, кроме тех, кто торгует косметикой и парфюмерией.

Из 601 предприятия бытового обслуживания 558 были вынуждены закрыться. С 12 мая 516 предприятий возобновили свою деятельность. Среди них ателье, салоны фотоуслуг, СТО, салоны красоты и парикмахерские. Пока остаются закрытыми бани, массажные кабинеты, СПА, солярии, косметологические услуги.

Из 192 предприятий общественного питания открытой сети (из них 131 – в Гатчине) приостановили работу 88, перешли в режим работы «на вынос и доставку» 104 предприятия (60 – в Гатчине).

В связи с тем, что Гатчинский район отнесен к «красной» зоне № 1, для которой установлены самые жесткие ограничительные меры, предприятия, открывшиеся после режима самоизоляции, обязаны неукоснительно соблюдать предписания и требования правительства Ленинградской области и Роспотребнадзора.

Многие предприятия, приостановившие свою деятельность, смогли получить федеральные и региональные меры поддержки. Среди них есть и те, которые появились, благодаря стартовым субсидиям, предоставляемым администрацией Гатчинского района.

Так, индивидуальный предприниматель Андрей Емельянов в 2018 году победил в конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Гатчинского района, действующим менее одного года. Конкурс проходил в рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском районе» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в Гатчинском районе в 2018-2020 годах». Получив субсидию на организацию предпринимательской деятельности, Андрей Емельянов открыл прачечную «Бриз».

Предприниматель активно взаимодействует с Гатчинским центром занятости населения, участвуя в программе по трудоустройству социально незащищенных граждан и инвалидов. Сегодня в химчистке созданы рабочие места и трудоустроены лица с ограниченными возможностями здоровья.

- У меня работает три таких сотрудника. Им сложнее всего найти работу, поэтому у меня возникло желание им помочь, - говорит Андрей Емельянов.

Благодаря качественной работе химчистки «Бриз», количество клиентов с каждым годом растет. Максимальная загруженность прачечной в сутки доходит до 600 кг. Андрей Емельянов планирует расширяться как территориально, так и увеличивать штат сотрудников, а также запустить благотворительный проект и один раз в неделю стирать белье для малообеспеченных жителей Гатчины и инвалидов.

Среди 11 химчисток, функционирующих в Гатчинском районе, несомненной популярностью пользуется химчистка «Без пятен». Ее руководитель Дмитрий Антипов открыл химчистку четыре года назад. Сотрудницы химчистки знают, какие препараты использовать для выведения каждого пятна, даже самого сложного. При этом клиенту гарантируется полная гипоаллергенность.

Химчистка «Без пятен» - единственная в Гатчине, которая оказывает услуги полного цикла по чистке ковров. Он состоит из нескольких этапов: обеспыливание, чистка ротерной машиной с применением специальной химии, промывание подложки мойкой высокого давления, отжим в центрифуге, сушка в специальной сушильной камере при высокой температуре. Дмитрий Антипов уверен, что чистить ковры необходимо хотя бы один раз в год, чтобы убирать аллергены, пыль, которую не может вычистить пылесос, и шерсть животных.

Сегодня в Гатчинском районе работают пять мастерских по ремонту часов. Юрий Загаров – один из ветеранов этого точного и очень красивого ремесла. Он начал заниматься часовыми механизмами с 1970-го года, когда поступил в ПТУ № 1 в Ленинграде. После его окончания трудился в Гатчине в Леноблбыттехнике. В работе были вынужденные перерывы, но Юрий Загаров всегда возвращался к любимому делу.

Сегодня он трудится в собственной мастерской в Гатчине, на пересечении улиц Радищева и Володарского. Как признался сам мастер, работы стало намного меньше, так как молодежь предпочитает электронные часы. Он с ностальгией вспоминает то время, когда к нему выстраивалась очередь из желающих отремонтировать наручные или настенные часы. Тем не менее, мастеру всегда есть, чем заняться. Сегодня он ремонтирует для себя часы марки Longines XIX века. На вопрос, чем же его привлекают часовые механизмы, Юрий Загаров затруднился дать однозначный ответ. «Это не хобби, это влюбленность», - говорит он.

Дмитрий Аракелян с такой же любовью относится к своему ремеслу сапожника. Его киоск, расположенный на улице Урицкого напротив вещевого рынка, знают все желающие отремонтировать свою обувь быстро и качественно.

У Дмитрия Аракеляна – необычная биография. С детства он хотел быть военным моряком - окончил Нахимовское училище, Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище имени В. И. Ленина, учился в университете физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, имеет образование инженера, работал учителем физкультуры, был тренером и судьей спортивных соревнований. Но в 2005 году судьба распорядилась так, что он стал мастером по ремонту обуви. Сначала арендовал киоск на улице Соборной, затем, благодаря помощи администрации Гатчинского района, основал свою небольшую мастерскую на улице Урицкого.

Дмитрий Аракелян признался, что за 15 лет работы с обувью ее изначальное качество сильно изменилось, и даже дорогие туфли могут быстро прийти в негодность. Самые частые заказы, которые к нему поступают, - это замена набоек, накатов и установка заплаток. По его словам, 99 % его клиентов – женщины, которые приносят в ремонт свою обувь и обувь своих супругов. Он ответственно относится к каждому заказу и считает самым главным в своем ремесле налаженный диалог с клиентом, а также сарафанное радио, благодаря которому он обзавелся большим количеством постоянных клиентов.

Такого результата можно добиться только качественной работой и ответственным отношением к делу. С этим согласны представители компании «Интершина» в Гатчине. Всего в Гатчинском районе представлены 28 мастерских шиномонтажа.

Руководитель магазина и станции техобслуживании «Вианор» в составе компании «Интершина» Евгений Новоселов рассказал, что компания оказывает самый широкий спектр услуг.

- Обслуживание колес, сезонная переобувка, ремонт дисков, хранение шин и все, что включает в себя многогранное слово «колесо», - говорит он.

По мнению Евгения Новоселова, самое главное в работе с клиентами – это хорошее отношение и понимание нужд каждого, а также терпение и уважение.

Ориентируются на запросы клиентов сотрудники фотоателье «Супер Фуджи» в Гатчине. В нашем районе работают 20 салонов фотоуслуг, но фотоателье «Супер Фуджи» - одно из старейших. Оно открылось в 1991 году под руководством индивидуального предпринимателя Натальи Блудовой.

Каждый день салон оказывает услуги по проявке фотопленок, печати фотографий, восстановлению старых фотографий, записи на диски видео со старых кассет и продаже сопутствующих товаров. Несмотря на современные тенденции по хранению фотографий в памяти мобильных телефонов и компьютеров, Наталья Блудова настаивает на том, что настоящую фотографию заменить сложно.

- Возможность открыть фотоальбом и полистать фотографии – ни с чем не сравнится. От них веет теплом и человеческой энергией, - говорит Наталья Блудова.

Еще одно гатчинское предприятия с длинной историей – компания «Невадо», которой руководит генеральный директор Роман Трофимов. «Невадо» занимается производством, установкой, сервисным обслуживанием натяжных потолков, начиная с 2007 года. География клиентов компании распространяется по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Компания, в которой сегодня трудятся около 60 человек, дорожит своей репутацией и постоянно развивается.

- Мы находимся в первых рядах российского сообщества профессионалов, которые занимаются натяжными потолками, - говорит Роман Трофимов.

По его словам, сезонности в этом бизнесе нет: бывает либо много работы, либо очень много работы, особенно в августе и декабре.

- В работе, в первую очередь, для нас важен клиент и его пожелания. Мы делаем все для того, чтобы клиенты к нам возвращались и советовали нас своим друзьям и знакомым, - говорит он.

В преддверии профессионального праздника предпринимателей Наталья Рудченко желает каждому руководителю коммерческого предприятия дальнейшего развития и процветания. А одной из основных задач администрации остается поддержка малого и среднего бизнеса, как главного двигателя экономики.

- Мы открыты к диалогу и готовы помочь каждому, кто готов стать профессионалом в этом деле, будь то юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин. Желаю каждому предпринимателю достойно пережить пандемию и вновь нарастить обороты своего дела, - сказала Наталья Рудченко.



