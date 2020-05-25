Ураза-байрам в Гатчинском районе

После длинного поста в этот день принято готовить угощения, ходить с поздравлениями в гости, посещать могилы близких. Из-за коронавируса многое пришлось отменить, но это не омрачило праздник.

Татарско-башкирское общество «Юлдаш» города Гатчины и района получило поздравление от председателя Духовного управления мусульман России. «Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с благословенным праздником. Призываю всех своих братьев и сестре продолжить начатый в Рамадан путь нравственного совершенствования, воспитывать свой нрав на совершение добрых дел, питать свои сердца дополнительными молитвами и чтением Священного Корана», - написал в поздравительном адресе председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Утром праздничного дня представитель Духовного управления мусульман в Санкт-Петербурге и Ленинградской области посетил мусульманское кладбище в Пижме, где прочитал молитву по усопшим, затем вместе с волонтерами - праздничную молитву, после чего обратился с проповедью, в которой призвал соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях пандемии.

С поздравлениями к членам общества «Юлдаш» обратились глава Гатчины и района Виталий Филоненко, глава администрации Людмила Нещадим, руководители общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также председатель гатчинского общества Ильяс Норов.

- В этом году и сам пост стал особенным, - рассказывает Ильяс Норов. - В условиях самоизоляции, люди не смогли коллективно совершать намазы. Это стало дополнительным испытанием для мусульманского населения, но несмотря на все трудности, активисты общественных организаций организовывали доставку продуктов на время выполнения поста.

Ежегодно за большим и хлебосольным столом общество «Юлдаш» проводит праздники для своей общины. В этот раз в связи с пандемией празднования в большом кругу своих членов не было. Совет общества «Юлдаш» принял решение собрать праздничные пакеты ветеранам и нуждающимся членам общества. Благодаря таким неравнодушным людям, как Ф.Я. Абсалямов, К.М. Курмакаев, Р.Ф. Муртазин, Т.А. Норов, Н.Т. Алимова, Р.Ф. Шапиров, братья Касимовы и многим другим были собраны продуктовые наборы и приготовлен вкусный восточный плов, который разделили на всех.

Волонтеры общества развезли праздничные пакеты по адресам, соблюдая все меры предосторожности.

Татьяна Можаева