День гатчинских предпринимателей

Сегодня, 26 мая, в России отмечают День предпринимателя. Среди предпринимателей Гатчинского района большое количество представителей сферы бытовых услуг.

Рубрики : Бизнес     26 May 2020
По заказу администрации Гатчинского района мы сняли фильм, посвящённый предпринимателям именно этой сферы. Фильм готовился к показу к профессиональному празднику - Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается ежегодно в 3-е воскресенье марта. Из-за пандемии коронавируса праздник пришлось отложить, но фильм остался. Поэтому представляем его вашему вниманию, а также поздравляем всех предпринимателей Гатчинского района с праздником и желаем процветания и оптимизма!
Корреспондент - Ирина Хрусталёва
Оператор - Александр Маврин
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