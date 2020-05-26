День гатчинских предпринимателей

По заказу администрации Гатчинского района мы сняли фильм, посвящённый предпринимателям именно этой сферы. Фильм готовился к показу к профессиональному празднику - Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается ежегодно в 3-е воскресенье марта. Из-за пандемии коронавируса праздник пришлось отложить, но фильм остался. Поэтому представляем его вашему вниманию, а также поздравляем всех предпринимателей Гатчинского района с праздником и желаем процветания и оптимизма!

Корреспондент - Ирина Хрусталёва