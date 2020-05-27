Гатчинский район добавил 20 новых COVID-пациентов

На 27 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2609 человек, 1412 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1186 выздоровели, 11 умерли.

Гатчинский район занимает в областной статистике первое место: на 27 мая у нас 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 130 человек.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- Сиверский (+2)

- Вырица (+4)

- Пудомяги (+1)

- Новый Свет (+2)

- Коммунар (+2)

- Дружная Горка (+1)

- Старицы (+1)

- Остров (+1)

Всего на 27 мая подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у 770 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина – 336 человек,

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 57 человек,

- п. Вырица – 45 человек,

- г. Коммунар – 31 человек,

- п. Новый Свет – 19 человек,

- п. Тайцы – 12 человек,

- д. Батово – 10 человек,

- д. Лампово – 9 человек

- д. Сяськелево, д. Пудомяги, п. Дружная Горка – по 8 человек,

- д. Ивановка, д. Большие Борницы, д. Малые Колпаны, д. Белогорка, с. Никольское, п. Пудость, д. Старицы – по 6 человек

- п. Терволово, д. Монделево, п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д. Большие Колпаны, д. Большое Верево – по 5 человек,

- с. Рождествено, д. Малое Верево – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Шпаньково, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Романовка – по 3 человека,

- д. Большево, п. Дивенский, п. Кобралово, д. Тихковицы, д. Даймище, д. Новосиверская, д. Новый Учхоз, д. Вяхтелево, д. Старосиверская, д. Карташевская, д. Мины, п. Елизаветино – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Холоповицы, д. Покровская, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Мыза-Ивановка, д. Руново, д. Пегелево, д. Остров - по 1 человеку.