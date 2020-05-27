Самые важные поправки – о семейных ценностях и патриотизме

Самые важные поправки – о семейных ценностях и патриотизме

Продолжается обсуждение предлагаемых поправок к Конституции России. Старший тренер спортивной футбольной школы «Ленинградец» Андрей Александров особо выделяет поправки, которые касаются вопросов семейных ценностей и патриотизма.

Рубрики : Общество     27 May 2020

- Мне как детскому футбольному тренеру особенно важно было увидеть изменения в этих направлениях. - делится Андрей Александров. - Помню, еще каких-то десять лет назад российские футболисты, выходящие на международные матчи, при звуках гимна отстраненно стояли и молчали. У меня, да и у большинства россиян, это вызывало возмущение и непонимание! Почему все иностранные спортсмены поют гимн страны, а наши нет? Сегодня ситуация изменилась. Нет, пожалуй, ни одного спортсмена, который бы не знал слова родного гимна. Гимн страны воодушевляет, придает сил, настраивает на победу.

Дети, обучающиеся в нашей футбольной школе, знают текст гимна. Помня его, ребята начинают осознавать, что сражаются на футбольном поле не только за себя, но и за своих родителей, за город, в котором живут, за страну. Кроме этого, наши воспитанники участвуют в мероприятиях, посвященных Победе над фашизмом, рассказывают о своих воевавших прадедушках и прабабушках, мы возлагаем цветы к военным мемориалам. Все это помогает им ощутить, в какой великой стране они живут, полюбить родную землю.

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