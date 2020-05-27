Самые важные поправки – о семейных ценностях и патриотизме

- Мне
как детскому футбольному тренеру особенно важно было увидеть изменения в этих
направлениях. - делится Андрей
Александров. - Помню, еще каких-то десять лет назад российские футболисты,
выходящие на международные матчи, при звуках гимна отстраненно стояли и
молчали. У меня, да и у большинства россиян, это вызывало возмущение и
непонимание! Почему все иностранные спортсмены поют гимн страны, а наши нет?
Сегодня ситуация изменилась. Нет, пожалуй, ни одного спортсмена, который бы не
знал слова родного гимна. Гимн страны воодушевляет, придает сил, настраивает на
победу.
Дети,
обучающиеся в нашей футбольной школе, знают текст гимна. Помня его, ребята
начинают осознавать, что сражаются на футбольном поле не только за себя, но и
за своих родителей, за город, в котором живут, за страну. Кроме этого, наши
воспитанники участвуют в мероприятиях, посвященных Победе над фашизмом,
рассказывают о своих воевавших прадедушках и прабабушках, мы возлагаем цветы к
военным мемориалам. Все это помогает им ощутить, в какой великой стране они
живут, полюбить родную землю.