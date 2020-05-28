Технический факультет ГИЭФПТ: от поступления до защиты

Технический факультет Государственного института экономики, финансов, права и технологий дает среднее профессиональное образование на базе 9 классов. На факультете три востребованных временем направления: «Сварочное производство», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология машиностроения».

О том, как будут защищать дипломные работы студенты-выпускники в условиях пандемии и как организовано поступление в вуз, мы беседуем с деканом технического факультета ГИЭФПТ Анной Викторовной Богачевой.

- Еще недавно трудно было представить, что миллионы студентов нашей страны так скоро начнут учиться дистанционно. А каково сейчас выпускникам? Сколько волнений…

- В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией обучение на Техническом факультете сейчас проходит дистанционно, и если ничего не изменится, то и государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников пройдет с применением электронных образовательных технологий, т.е. защищать свои выпускные квалификационные работы студенты будут «из дома».

- Как это будет происходить?

- При проведении процедуры ГИА члены Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) находятся в аудитории, естественно, при условии соблюдения необходимых санитарно-гигиенических норм и требований: наличии сменных масок, перчаток и средств дезинфекции. Защита дипломного проекта осуществляется посредством организации видеосвязи по заранее утвержденному графику. Для защиты выпускной квалификационной работы студенту отводится 15-20 минут. Студент в назначенное для него время через Интернет, в режиме онлайн, посредством видеоконференции защищает свою выпускную работу, показывая презентацию и отвечая на вопросы комиссии - точно так же, как на очной защите. Единственное отличие: очная защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии, где, кроме членов комиссии, могут быть преподаватели, студенты и другие приглашенные лица. Сегодня это, по сути, индивидуальные защиты: студент будет один на один с комиссией. ГЭК оценивает работу студента. Результаты ГИА заносятся в протокол. При проведении защиты выпускных квалификационных работ дистанционно обязательно будет осуществляться видеозапись и аудиозапись с целью идентификации личности обучающихся и контроля проведения процедуры ГИА.

- Ребята уже готовы к защите?

- Должны быть готовы. Темы выпускных квалификационных работ и руководители дипломных проектов определялись еще в декабре. Большинство студентов работают в тесном контакте со своими руководителями: консультируются, делают презентации, готовят речь. Все это тоже происходит дистанционно, в основном через электронную почту.

Сейчас студенты 4 курса (выпускники) проходят преддипломную практику на предприятиях города и района. Документы по преддипломной практике - дневники, отчеты, аттестационные листы – неотъемлемая часть дипломного проекта. Можно сказать, это практическая реализация выпускной квалификационной работы.

- Когда состоится первая защита?

- Первая защита - 18 июня. Обычно в первых числах июня на факультете проводили предзащиты, цель которых - понять, насколько студенты готовы к защите, посмотреть выполненную работу, внести некоторые изменения, чтобы при прохождении итоговой аттестации студент показал себя с лучшей стороны. Ведь председатель Государственной экзаменационной комиссии - представитель работодателя, поэтому студенты стараются показать достойный уровень знаний. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году также планируется проведение предзащит, но дистанционно - через Интернет, в режиме онлайн, посредством видеоконференции. Это будет своеобразная репетиция государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация специальностей среднего профессионального образования предполагает четыре недели на подготовку выпускной квалификационной работы и две недели на защиту выпускной квалификационной работы. Студентам, успешно прошедшим ГИА, выдается диплом о среднем профессиональном образовании установленного образца.

Вручение дипломов в этом году будет проходить без торжественных церемоний, с соблюдением масочного режима и санитарных требований. Мы будем приглашать выпускника к определенному времени в аудиторию факультета, согласно заранее утвержденному графику.

- Сколько человек вы набираете на бюджет, на какие специальности?

- В этом году мы набираем 100 человек: четыре группы по 25 человек. Две группы – «Технология машиностроения», одна группа – «Сварочное производство», одна группа – «Техническое обслуживание автомобильного транспорта». Кстати, набор на эту специальность с 2021 года осуществляться не будет.

- Как технический факультет ГИЭФПТ готовится к новому учебному году?

- К новому учебному году нас ждет масса изменений. Будут отремонтированы два холла - третьего и четвертого этажа, спортивный зал с душевыми, раздевалками и помещениями для хранения спортивного инвентаря. Общая площадь отремонтированных помещения составит 980 кв. м.

- Когда начинается набор на первый курс?

- Прием документов на первый курс начинается 1 июня и осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

По опыту прошлых лет могу сказать, что свободных бюджетных мест после 15 августа не бывает. Желающих получить образования на техническом факультете ГИЭФПТ всегда много. При зачислении учитываются результаты «конкурса аттестатов» на основе определения среднего балла по всем дисциплинам, указанным в аттестате. Чем выше средний балл аттестата, тем больше шансов поступить на обучение по выбранной специальности.

В этом году прием документов будет проходить в электронном виде. Можно зайти на официальный сайт института в раздел «Абитуриенту», узнать список документов, необходимых для зачисления на выбранную вами специальность, и скачать бланк заявления для поступления.

Учебный корпус технического факультета ГИЭФПТ расположен по адресу: г.Гатчина, ул. Рощинская, д. 3; тел. 8 (81371) 4-21-30, эл. почта thn@gief.ru

Дополнительную информацию по поступлению можно узнать в приемной комиссии вуза по адресу – г. Гатчина, ул. Рощинская, 5; тел.: 8 (81371) 4-13-34. Время работы приемной комиссии: Пн-Пт 9.00-17.00, Сб 9.00-14.00.

Хочу обратить внимание, что до 30 мая 2020 года приемная комиссия работает в удаленном режиме. На вопросы отвечают по электронной почте abiturient@gief.ru и ВКонтакте www.vkontakte.ru/abiturgief.

Уважаемые выпускники 9 и 11 классов, выпускники колледжей и техникумов!

Перед вами в этом году встает серьезный вопрос: как правильно планировать свой профессиональный путь, какие цели ставить для достижения желаемого результата.

В условиях непростой ситуации в мире, в условиях пандемии, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий готов помочь вам определиться с выбором профессии и предоставляет возможность подачи заявлений для поступления на все факультеты вуза в электронном виде на адреса электронных почт приемной комиссии института (выпускникам 11 классов) и факультетов СПО (выпускникам 9 классов). Заявления и копии документов можно подавать уже сейчас!

Бланки заявлений размещены на сайте вуза:

- для поступающих на программы бакалавриата: https://www.gief.ru/node/337

- для поступающих на программы СПО: https://www.gief.ru/node/366

На сегодняшний день ГИЭФПТ – один из ведущих вузов Ленинградской области, Лауреат премии правительства Ленинградкой области по качеству, Лауреат национального конкурса «Лучшие вузы Российской Федерации 2019». ГИЭФПТ включен во Всероссийский реестр «Книга Почета за 2019 год».

В институте созданы и успешно функционируют конкурсные площадки регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).

Студенты ГИЭФПТ ежегодно побеждают в самых престижных всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.

Уважаемые абитуриенты! ГИЭФПТ приглашает вас стать студентами вуза. Быть образованным – престижно! Делайте карьеру с нами!

Сайт института: WWW.GIEF.RU

Приемная комиссия: abiturient@gief.ru (все программы бакалавриата).

Факультеты среднего профессионального образования:

Технический факультет: thn@gief.ru, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.3.

Технологический факультет: Tehfak31-giefpt@yandex.ru, Гатчина, ул. К.Маркса, д.17; fpgs@bk.ru, г.Гатчина, ул. Чкалова, д.7.

Политехнический факультет: plt@gief.ru, пос. Сиверский, ул. Заводская, д.7.

Агропромышленный факультет: agro@gief.ru, пос. Елизаветино, ул. Парковая, д.27.

С уважением, приемная комиссия ГИЭФПТ