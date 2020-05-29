Область помогает жителям

Поддержку от региона получили 5345 безработных жителей Ленинградской области. При этом 36 из них уже воспользовались новой мерой поддержки для тех, кто потерял работу в январе-феврале 2020 года и получает минимальное пособие по безработице. Также финансовую поддержку получили 607 самозанятых. Общая сумма выплат составила 30 млн 986 тысяч рублей.

Для назначения единовременной выплаты на детей Биржа труда Ленинградской области направила в Центр социальной защиты населения сведения по 1459 безработным гражданам, имеющим 2180 несовершеннолетних детей. Также сформированы списки для передачи сведений в социальную защиту для назначения единовременной выплаты на 353 ребенка 233 самозанятых.

На 27 мая в качестве ищущих работу зарегистрированы 24 тысячи человек. Из них 18,4 тысяч официально получили статус безработного. При этом, с начала мая центры занятости трудоустроили 371 человека. Граждане трудоустраиваются по рабочим профессиям, по специальностям служащих и инженерно-технических работников.

Также все потерявшие работу или доход в период повышенной готовности, могут принять участие в общественных работах. Оплата труда за них составляет 24260 рублей в месяц (2 МРОТ). Для участия в общественных работах необходимо обратиться в районные Центры занятости населения.

Жителям Ленинградской области, официально уволенным с 1 января по 29 февраля 2020 года, признанным безработными до 31 мая и получающим минимальное пособие, назначается дополнительная выплата 5000 рублей от региона за апрель и май 2020 года.

Для граждан, официально уволенных после 30 марта, и признанных безработными, дополнительно от Ленинградской области выплачивается 5000 рублей за апрель и май 2020 г., а также единоразово 5000 рублей на ребенка.

Также предусмотрена выплата в размере 7000 рублей за апрель и май, для граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года и оплативших налог на доход от деятельности в 1 квартале 2020 года. Исключение составляют самозанятые граждане, которые сдают в аренду собственное недвижимое имущество. Кроме того, самозанятые могут получить единовременную выплату 5000 рублей на детей.

Биржа труда Ленинградской области продолжает работает в онлайн-режиме. Граждане, которые хотят встать на учет на Бирже труда, могут оформить свой статус безработного дистанционно – на интерактивном портале областной Биржи труда или портале Работа в России. Подробная информация о пособиях и выплатах безработным размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области, также можно обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 350-47-47.