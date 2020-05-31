Гатчинский район: число выздоровевших растет

На
31 мая в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2822
человек, 1250 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1561
выздоровел, 11 умерли.
Если
проанализировать ситуацию за последнюю неделю, то в Ленинградской области
наблюдается тенденция превосходства числа выздоровевших пациентов над заболевшими.
Это хорошо видно на графике, представленном Информационным центром по
мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Можно говорить о снижении скорости
распространения эпидемии.
В
Гатчинском районе по состоянию на 31 мая зарегистрировано 845 подтвержденных
случаев заболевания COVID-19. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев 272
человека, причем, 74 человека – за последние два дня.
Подтвержденные
случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных
пунктов Гатчинского района:
-
г. Гатчина – 374 человека
(выздоровели 128),
-
«Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
-
п. Сиверский – 58 человек (выздоровели 30),
-
п. Вырица – 56 человек (выздоровели 23),
-
г. Коммунар – 32 человека (выздоровели 22),
-
п. Новый Свет – 22 человек (выздоровели 4),
-
п. Тайцы – 12 человек (выздоровели 6),
-
п. Дружная Горка - 11 человек (выздоровели 1),
-
д. Батово, д. Сяськелево, п. Пудость, д. Лампово – по 10 человек,
-
д. Пудомяги – 8 человек,
-
д. Малые Колпаны - 7 человек,
-
д. Ивановка, Большие Борницы, Белогорка, Никольское, Старицы – по 6 чел.,
-
п. Терволово, д. Монделево, п. Войсковицы, п. Высокоключевой, д. Большие
Колпаны, д. Большое Верево, д. Малое Верево – по 5 человек,
-
с. Рождествено, д. Шпаньково – по 4 человека,
-
д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, п. Семрино, д. Большое Рейзино, д.
Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Мины, д. Романовка – по 3
человека,
-
д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д.
Холоповицы, Новый Учхоз, Вяхтелево, Старосиверская, Карташевская, Елизаветино,
Покровская – по 2 чел.,
-
д. Ковшово, д. Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово,
д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя,
д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д.
Мыза-Ивановка, д. Руново, д. Пегелево, д. Остров, п. Санаторий им. Свердлова,
Дружноселье, Лукаши, Тойворово - по 1 человеку.