Доброй традиции начинать летние каникулы и отмечать
профессиональный праздник всей детворы уже много лет. В этом году пандемия
коронавируса внесла свои коррективы: было принято решение провести праздник в
усеченном формате и без участия главных виновников торжества.
Артисты Гатчинского Дома культуры, облачившись по
случаю в веселые костюмы, объявили о торжественном открытии фонтана, хором
прочитали считалочку, после чего фонтан взметнулся вверх под аплодисменты
редких прохожих. Волонтеры Гатчинского Дворца молодежи поздравляли проходящих
мимо детей с праздником и дарили им воздушные шарики.
В это же время концертная программа продолжалась во
дворе детской поликлиники на улице Хохлова. Артисты развлекали малышей веселыми
песнями, шоу мыльных пузырей и дарили им воздушные шары.
Ирина Хрусталёва