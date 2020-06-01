Доброй традиции начинать летние каникулы и отмечать профессиональный праздник всей детворы уже много лет. В этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы: было принято решение провести праздник в усеченном формате и без участия главных виновников торжества.

Артисты Гатчинского Дома культуры, облачившись по случаю в веселые костюмы, объявили о торжественном открытии фонтана, хором прочитали считалочку, после чего фонтан взметнулся вверх под аплодисменты редких прохожих. Волонтеры Гатчинского Дворца молодежи поздравляли проходящих мимо детей с праздником и дарили им воздушные шарики.

В это же время концертная программа продолжалась во дворе детской поликлиники на улице Хохлова. Артисты развлекали малышей веселыми песнями, шоу мыльных пузырей и дарили им воздушные шары.

Ирина Хрусталёва