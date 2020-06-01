Подведение итогов конкурса рисунков

В апреле мы пригласили наших маленьких читателей к участию в конкурсе рисунков, дав непростое задание – рассказать о судьбе безнадзорных животных и необходимости заботиться о них.

Мы благодарим каждого, кто откликнулся на наш призыв и прислал свои прекрасные работы. Мы получили почти 100 красочных и душевных иллюстраций на заданную тему. По итогам работы конкурсной комиссии принято решение наградить не только победителей и призеров конкурса, но и отметить лауреатов.

В число лауреатов вошли Алёна Плисова, Милина Смолина, Ярослав Колесник, Яков Экслер, Светлана Бобкова, Дмитрий Ключников, Андрей Полоскин, Маргарита Попова, Даниил Федорович, Вероника Семенова, Александра Козак, Михаил Григоров, Мария Илькевич, Олеся Канаева, Маргарита Латышева, Андрей Луист, Анжелика Меркульева, Софья Тимофеева, Пелагея Япрынцева.

Призерами конкурса «Люби! Оберегай! Не бросай!» стали Ксения Жихарева, Анна Никифорова и Карина Филиппова.

Победителем конкурса была признана Милана Мотовичева, с чем мы ее и поздравляем.

Остальные участники конкурса будут награждены грамотами.

Сегодня каждому нашему юному зоозащитнику мы отправим на электронную почту родителей или педагогов грамоту за участие в конкурсе рисунков.

Родители и педагоги, представляющие на конкурсе лауреатов, призеров и победителя конкурса могут получить заслуженные призы и грамоты в редакции газеты «Гатчинская правда», начиная с четверга, 4 июня, с 09.30 до 16.00. Желательно, предварительно позвонив по телефону 8 (921) 418-54-43. При себе необходимо иметь ксерокопию или фотографию свидетельства о рождении ребенка, а также оригинал рисунка. Посещение редакции возможно только в защитной маске.

Также напоминаем, что по условиям конкурса творческие работы призеров и победителя конкурса будут использованы для создания мотивирующих плакатов с призывом заботиться о бездомных животных, которые будут размещены по всему Гатчинскому району.