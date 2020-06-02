Число инфицированных в Гатчинском районе растет

Гатчинский район уже длительное время возглавляет областной антирейтинг: на 2 июня у нас 887 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них 28 добавились за минувшие сутки. Выздоровели из числа заболевших гатчинцев – 279 человек.

На 2 июня в Ленинградской области коронавирусная инфекция диагностирована у 2922 человек, 1239 из их числа – активные (больны в настоящее время), 1674 выздоровели, 15 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+11)

- Тайцы (+3)

- Никольское (+1)

- Малое Верево (+1)

- Пудомяги (+1)

- Коммунар (+1)

- Шпаньково (+1)

- Новый Свет (+2)

- Большие Колпаны (+1)

- Лампово (+1)

- Семрино (+1)

- Вяхтелево (+2)

- Мыза-Ивановка (+1)

- Тойворово (+1)

За весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 390 человека (выздоровели 132),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,

- п. Сиверский – 58 человек (выздоровели 30),

- п. Вырица – 56 человек (выздоровели 23),

- г. Коммунар – 33 человека (выздоровели 23),

- п. Новый Свет – 24 человека (выздоровели 4),

- п. Тайцы – 15 человек (выздоровели 6),

- п. Дружная Горка, д. Лампово – по 11 человек,

- д. Батово, д. Сяськелево, п. Пудость, д. Пудомяги – по 10 человек,

- с. Никольское – 8 человек,

- д. Малые Колпаны – 7 человек,

- д. Ивановка, Большие Борницы, Белогорка, Старицы, п. Терволово, п. Войсковицы, д. Большие Колпаны, д. Малое Верево – по 6 человек,

- д. Монделево, п. Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково – по 5 человек,

- с. Рождествено, Елизаветино, Лукаши, п. Семрино, Вяхтелево – по 4 человека,

- д. Выра, п. Суйда, п. Строганово, д. Чаща, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д. Жабино, д. Мины, д. Романовка – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Тойворово – по 2 чел.,

- д. Ковшово, д. Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д. Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье - по 1 человеку.