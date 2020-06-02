Число инфицированных в Гатчинском районе растет

Гатчинский район уже
длительное время возглавляет областной антирейтинг: на 2 июня у нас 887 подтвержденных
случаев заболевания COVID-19, из них 28 добавились за минувшие сутки. Выздоровели
из числа заболевших гатчинцев – 279 человек.
На 2 июня в Ленинградской области коронавирусная
инфекция диагностирована у 2922 человек, 1239 из их числа – активные (больны в
настоящее время), 1674 выздоровели, 15 умерли.
Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает,
что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у жителей следующих
населенных пунктов Гатчинского района:
- Гатчина (+11)
- Тайцы (+3)
- Никольское (+1)
- Малое Верево (+1)
- Пудомяги (+1)
- Коммунар (+1)
- Шпаньково (+1)
- Новый Свет (+2)
- Большие Колпаны (+1)
- Лампово (+1)
- Семрино (+1)
- Вяхтелево (+2)
- Мыза-Ивановка (+1)
- Тойворово (+1)
За
весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены
у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:
- г. Гатчина – 390
человека (выздоровели 132),
- «Больница № 1 им.
П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека,
- п. Сиверский – 58
человек (выздоровели 30),
- п. Вырица – 56
человек (выздоровели 23),
- г. Коммунар – 33
человека (выздоровели 23),
- п. Новый Свет – 24
человека (выздоровели 4),
- п. Тайцы – 15 человек
(выздоровели 6),
- п. Дружная Горка, д.
Лампово – по 11 человек,
- д. Батово, д.
Сяськелево, п. Пудость, д. Пудомяги – по 10 человек,
- с. Никольское – 8 человек,
- д. Малые Колпаны – 7
человек,
- д. Ивановка, Большие
Борницы, Белогорка, Старицы, п. Терволово, п.
Войсковицы, д. Большие Колпаны, д. Малое Верево – по 6 человек,
- д. Монделево, п.
Высокоключевой, д. Большое Верево, д. Шпаньково – по 5 человек,
- с. Рождествено, Елизаветино,
Лукаши, п. Семрино, Вяхтелево – по 4 человека,
- д. Выра, п. Суйда, п.
Строганово, д. Чаща, д. Большое Рейзино, д. Ляды, п. Сусанино, д. Пустошка, д.
Жабино, д. Мины, д. Романовка – по 3 человека,
- д. Большево,
Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Даймище, Новосиверская, д. Холоповицы, Новый
Учхоз, Старосиверская, Карташевская, Покровская, д. Остров, д. Мыза-Ивановка, Тойворово
– по 2 чел.,
- д. Ковшово, д.
Меньково, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Куровицы, д. Реболово, д. Новинка, д.
Изора, д. Покровка, п. Вайялово, д. Старые Низковицы, д. Нижняя, д. Березнево,
п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, п. Торфяное, д. Руново, д.
Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, Дружноселье - по 1 человеку.