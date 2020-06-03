"Летние дни детской литературы в Вырице" - с 9 по 11 июня

Что ждет участников этого ежегодного собрания детей и взрослых вокруг главных событий в детской литературе и детском чтении?

Во вторник, 9 июня, впервые откроется «Областная Школа детской литературы». Для подростков – лидеров чтения организаторы готовят цикл встреч для изучения, исследования феномена детской литературы. Для проведения «студий ДЕТЛИТА» с подростками из городов и поселков Ленинградской области приглашены два мастера: поэт, переводчик, автор книги об истории детской литературы М. Яснов, а также уникальный редактор, издатель советской классики для детей И. Бернштейн. О современной литературе подростки будут говорить с молодыми писательницами А. Строкиной и А. Амраевой.

В среду, 10 июня, в областную «Авторскую библиотечную школу» (АБШ), которой руководит Валентин Головин, доктор филологических наук, директор ИРЛИ (Пушкинский Дом), соберутся детские и сельские библиотекари, учителя, родители. В традициях АБШ – рассматривать актуальные проблемы чтения детей и подростков многоаспектно: в исследовательских практиках, в авторском опыте и в перспективе книгоиздания для детей. Тема АБШ: «Какую картину мира мы открываем детям?» После открытой лекции В. Головина в дискуссии примут участие: культуролог Д.Р. Невская, психолог, писатель Е.В. Мурашова, историк детской литературы С.Г. Маслинская, издатель И.В. Балахонова. Самое интересное, как правило, возникает, благодаря вопросам участников. Возможности онлайн-диалога будут способствовать активности обсуждения.

В четверг, 11 июня, состоится «заоблачный» Фестиваль детской литературы и детского чтения» с темой «Читательская улыбка летом, или книга на каникулах!» Обычно этот Фестиваль – уличный, собирает сотни детей и взрослых, жителей Вырицы и окрестностей, приезжают дети из Ленинградской области. В этом году «заоблачность» - онлайн среда Фестиваля позволит принять детей из городов России.

В программе Фестиваля - «Открытые летние студии» писателей и поэтов, художников. С поэтом С. Махотиным (СПб) дети будут рисовать себя стихами. Ася Петрова (СПб), С. Орлова (Омск), А. Ляхович (Киев) представят свои книги подросткам, обсудят реальные истории взросления, откроют тайну рождения своих героев. А.Сидорова (Хельсинки) устроит историческое «путешествие» по Карельскому перешейку, наделит подростков воспоминаниями. О. Гонсеровская (СПб), художник, иллюстратор вместе с детьми разрушит границы самоизоляции, рисуя красоту летней реки. Дарья Невская (Москва) создаст вместе с подростками истории о них самих.

Партнеры Ленинградской областной детской библиотеки - лучшие детские издательства России представят всем участникам и посетителям праздника книжные премьеры. Состоится открытие книжной экспозиции на тему: «Почему мы скучаем друг по другу?»

С 1 июня на сайтах и в социальных сетях ЛОДБ открыта регистрация для участия в «Летних днях детской литературы в Вырице». Все события будут транслироваться в прямом эфире на ЛОДБ youtube, и будут доступны для просмотра, станут частью занимательного, полезного детского контента.